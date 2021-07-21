https://ria.ru/20210721/koldovstvo-1742260269.html

Семилетнюю девочку пытали в Папуа-Новой Гвинее по подозрению в колдовстве

Семилетнюю девочку пытали в Папуа-Новой Гвинее по подозрению в колдовстве - РИА Новости, 21.07.2021

Семилетнюю девочку пытали в Папуа-Новой Гвинее по подозрению в колдовстве

Шокирующий случай пыток семилетней девочки по подозрению в колдовстве произошел в Папуа-Новой Гвинее, сообщила в среду местная газета National. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:09

2021-07-21T21:09

2021-07-21T21:09

религия и мировоззрение

религия

здоровье - общество

папуа-новая гвинея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102568/34/1025683471_0:156:2501:1562_1920x0_80_0_0_b246f1e51ee98710b5225eca5ad5bf5c.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Шокирующий случай пыток семилетней девочки по подозрению в колдовстве произошел в Папуа-Новой Гвинее, сообщила в среду местная газета National.По ее данным, девочку Анджелин Эндрю спасли, она проходит лечение в больнице города Маунт-Хаген в провинции Западное нагорье. Следствие выяснило, что 7-летняя Анджелин подвергалась пыткам со стороны родственницы: по всему телу девочки остались порезы и ожоги, зафиксированы переломы ног и рук.Как отмечает National, это уже второй случай пыток ребенка в Папуа-Новой Гвинее после 2017 года по обвинениям в колдовстве.Газета приводит слова епископа Джэка Ураме о том, что в этой стране суеверия поддерживают культуру "охоты на ведьм", что вызывает тревогу среди местного населения. По его мнению, практика обвинений в колдовстве позволяет делать деньги местным "глассманам", или "глассмери", если это женщины, то есть знахарям."Они утверждают, что знают причины болезней или смерти и обладают силой лечить или устранять воздействие колдовства", - поясняет священник.Женщину, подозреваемую в пытках девочки, арестовали. Как сообщила газета Post Courier, это мачеха пострадавшей, которая подбросила истерзанную приемную дочь в больницу и сказала, что ребенок якобы упал и поранился. Когда мачеху стали расспрашивать о подробностях случившегося, она скрылась. Подозреваемую позже сдали в полицию другие родственники.Утверждается, что в последний раз девочку мучали более семи часов в присутствии троих других детей.Проблема не в традицияхЭтот случай обнажил серьезную проблему в Папуа-Новой Гвинее.Как сообщила новозеландская радиостанция RNZ, когда три недели назад в деревне Татапе умер подросток, его родственники решили, что причиной стали "темные силы". В результате троих женщин обвинили в применении "сангумы" - колдовства для того, чтобы погубить мальчика. Родственники умершего схватили одну из женщин и при стечении народа принялись ее истязать до тех пор, пока та не скончалась. Ее расчлененное тело было найдено на дороге.Радио приводит слова Руфь Киссам, юриста и эксперта, работающей с неправительственными организациями на местах в Папуа-Новой Гвинее, которая считает, что насилие вокруг обвинений в колдовстве не имеет ничего общего с традиционными верованиями и стало проявляться примерно 10-15 лет назад."В культурном плане вера в колдовство существовала во многих частях Папуа-Новой Гвинеи, но насилия раньше не было", - сказала юрист, отметив, что колдунами считались в основном мужчины, а сейчас в колодовстве обвиняют женщин, которые наиболее уязвимы.По словам Киссам, это не имеет никакого отношения к культурным традициям, а всему виной неработающие системы правопорядка и здравоохранения. Особую тревогу вызывают "глассмены" и "глассмери", которые утверждают, что могут "опознавать" ведьм ради получения выгоды.Полиция обычно не вмешивается, поскольку один страж порядка приходится в среднем на две тысячи человек населения и они заняты в основном охраной шахт и сооружений. Что же касается "глассменов" и "глассмери", то по закону их никто не преследует.Жители страны опасаются, что гибель людей от COVID-19 может привести к росту насилия на почве суеверий, а распространение коронавируса в Папуа-Новой Гвинее - стать причиной для вспышек насилия в будущем.

https://ria.ru/20200219/1564935556.html

https://ria.ru/20210626/baba-yaga-1738651302.html

https://ria.ru/20210720/zemletryasenie-1741952831.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, здоровье - общество, папуа-новая гвинея, в мире