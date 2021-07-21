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В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля
В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля - РИА Новости, 22.07.2021
В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля
Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание Global Times. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T23:20
2021-07-22T07:22
рабочие
гуандун
китай
чжухай
происшествия
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание Global Times.Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад. В сооружении остались заблокированными 14 рабочих.Во вторник спасатели обнаружили тела трех человек, а в среду еще десяти. Один строитель остается пропавшим без вести.Строительство туннеля началось в 2019 году и должно быть закончено к концу года.
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гуандун
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рабочие, гуандун, китай, чжухай, происшествия, в мире
23:20 21.07.2021 (обновлено: 07:22 22.07.2021)
 
В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля

На Юге Китая не менее 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке станции метро "Лефортово" Большой кольцевой линии в Москве
Рабочие на строительной площадке станции метро Лефортово Большой кольцевой линии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание Global Times.
Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад. В сооружении остались заблокированными 14 рабочих.
Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 17:20
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
Во вторник спасатели обнаружили тела трех человек, а в среду еще десяти. Один строитель остается пропавшим без вести.
Строительство туннеля началось в 2019 году и должно быть закончено к концу года.
 
рабочиеГуандунКитайЧжухайПроисшествияВ мире
 
 
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