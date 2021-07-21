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В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля

В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля - РИА Новости, 22.07.2021

В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля

Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание Global Times. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-21T23:20

2021-07-21T23:20

2021-07-22T07:22

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китай

чжухай

происшествия

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание Global Times.Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад. В сооружении остались заблокированными 14 рабочих.Во вторник спасатели обнаружили тела трех человек, а в среду еще десяти. Один строитель остается пропавшим без вести.Строительство туннеля началось в 2019 году и должно быть закончено к концу года.

https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742189252.html

гуандун

китай

чжухай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рабочие, гуандун, китай, чжухай, происшествия, в мире