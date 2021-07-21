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Туризм
https://ria.ru/20210721/kipr-1742205758.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре - РИА Новости, 21.07.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре
Туроператоры рассказали, в какую сумму сейчас обойдется россиянам отдых на Кипре, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:17
2021-07-21T16:17
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новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму сейчас обойдется россиянам отдых на Кипре, сообщает АТОР.Эксперты говорят, что провести каникулы на острове можно в трехзвездочной гостинице, заплатив не менее 33 тысяч рублей на человека за неделю, в четырехзвездочной — отдав не менее 41 тысячи рублей. Провести отпуск в отеле категории пять "звезд" можно, потратив от 58 тысяч рублей.Участники рынка отмечают рост стоимости путевок. Причина — сокращенная полетная программа, что привело к увеличению платы за перелет. При этом 80 процентов гостиниц работают по ценам 2019 года. Туроператоры говорят о возросшем интересе к более качественным и дорогим местам размещения. Увеличился спрос на пятизвездочные гостиницы, глубина продаж составляет четыре недели."У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две и три "звезды", зато более 70 процентов продаж составляют гостиницы категории пять "звезд" и "четверки" хорошего уровня", — рассказал сотрудник крупного туроператора.В пресс-службе другого оператора подсчитали, что спрос на кипрские пятизвездочные отели в этом году удвоился по сравнению с 2019 годом.Путешественники традиционно выбирают для отдыха курорты Лимассол и Айя-Напа, на третьем месте — Пафос.В июне россияне заняли первое место по количеству прибытий на остров, обеспечив 45,8 процента турпотока. Там отдохнули 184 тысячи иностранцев, из них 84 тысячи — наши соотечественники, рассказали в российском представительстве министерства туризма Кипра. До пандемии, в июне 2019 года, страну посетили 117 тысяч путешественников из РФ, но их доля тогда была существенно ниже — 23 процента.
https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html
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россия, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, пафос
16:17 21.07.2021
 

Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре

© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму сейчас обойдется россиянам отдых на Кипре, сообщает АТОР.
Эксперты говорят, что провести каникулы на острове можно в трехзвездочной гостинице, заплатив не менее 33 тысяч рублей на человека за неделю, в четырехзвездочной — отдав не менее 41 тысячи рублей. Провести отпуск в отеле категории пять "звезд" можно, потратив от 58 тысяч рублей.
Участники рынка отмечают рост стоимости путевок. Причина — сокращенная полетная программа, что привело к увеличению платы за перелет. При этом 80 процентов гостиниц работают по ценам 2019 года.
Туроператоры говорят о возросшем интересе к более качественным и дорогим местам размещения. Увеличился спрос на пятизвездочные гостиницы, глубина продаж составляет четыре недели.
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"У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две и три "звезды", зато более 70 процентов продаж составляют гостиницы категории пять "звезд" и "четверки" хорошего уровня", — рассказал сотрудник крупного туроператора.
В пресс-службе другого оператора подсчитали, что спрос на кипрские пятизвездочные отели в этом году удвоился по сравнению с 2019 годом.
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В июне россияне заняли первое место по количеству прибытий на остров, обеспечив 45,8 процента турпотока. Там отдохнули 184 тысячи иностранцев, из них 84 тысячи — наши соотечественники, рассказали в российском представительстве министерства туризма Кипра. До пандемии, в июне 2019 года, страну посетили 117 тысяч путешественников из РФ, но их доля тогда была существенно ниже — 23 процента.
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