"Конька-горбунка" увидят в Японии, "Вратаря галактики" - в Италии и Корее

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский фильм-сказку "Конек-горбунок" покажут в Японии, фантастический боевик "Вратарь галактики" будет представлен зрителям в Италии и Корее, а комедию "Нефутбол" смогут увидеть в Латинской Америки, соответствующие сделки были заключены в рамках кинорынка Marché du Film на Каннском фестивале, сообщила пресс-служба Роскино."На кинорынке официальный дистрибьютор по фильмам кинокомпании СТВ – компания Luminescence – финализировала соглашение с дистрибьютором New Select о продаже сказочного фэнтези "Конек-Горбунок", на территорию Японии... Также компания закрыла сделку по научно-фантастическому боевику "Вратарь галактики" на Италию (дистрибьютор Koch) и Корею (дистрибьютор Entermode)", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, анимационная комедия "Бука. Мое любимое чудище", уже успешно проданная в 97 стран мира, отправится во Францию, соответствующее соглашение достигнуто с Koba. Также компания СТВ находится в процессе подписания сделок по мультфильмам "Щелкунчик и волшебная флейта" и "Барбоскины на даче" на территорию Северной Америки, добавили в Роскино.В рамках кинорынка также были заключены сразу несколько сделок по хоррор-проекту "Бывшая" и мистическому триллеру с отсылками к славянскому фольклору "Побочный эффект", которые покажут в Индии и Тайвани. Кроме того, переговоры по фильму "Бывшая" ведутся с представителями Латинской Америки, где хорроры традиционно пользуются большой популярностью, подчеркнули в пресс-службе.Компания Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о реализации прав на территории Латинской Америки на спортивную комедию "Нефутбол" и триллер "Домой!", действие которого разворачивается на фоне пандемии коронавируса. Также компания согласовала сделку по военному экшену "Красный призрак" на Ближний Восток и в Северную Африку, где также увидят анимационный фильм "Огонёк-Огниво".Права на фильм "Петровы в гриппе" были проданы французской компанией Charades Productions в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Грецию, Италию, Португалию, Польшу, Чешскую Республику и Словакию, страны Балтии, страны бывшей Югославии. Права на кинотеатральный прокат были также проданы Израилю, Турции, Мексике и Индонезии, заключили в пресс-службе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский фильм-сказку "Конек-горбунок" покажут в Японии, фантастический боевик "Вратарь галактики" будет представлен зрителям в Италии и Корее, а комедию "Нефутбол" смогут увидеть в Латинской Америки, соответствующие сделки были заключены в рамках кинорынка Marché du Film на Каннском фестивале, сообщила пресс-служба Роскино.
"На кинорынке официальный дистрибьютор по фильмам кинокомпании СТВ – компания Luminescence – финализировала соглашение с дистрибьютором New Select о продаже сказочного фэнтези "Конек-Горбунок", на территорию Японии... Также компания закрыла сделку по научно-фантастическому боевику "Вратарь галактики" на Италию (дистрибьютор Koch) и Корею (дистрибьютор Entermode)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, анимационная комедия "Бука. Мое любимое чудище", уже успешно проданная в 97 стран мира, отправится во Францию, соответствующее соглашение достигнуто с Koba. Также компания СТВ находится в процессе подписания сделок по мультфильмам "Щелкунчик и волшебная флейта" и "Барбоскины на даче" на территорию Северной Америки, добавили в Роскино.
В рамках кинорынка также были заключены сразу несколько сделок по хоррор-проекту "Бывшая" и мистическому триллеру с отсылками к славянскому фольклору "Побочный эффект", которые покажут в Индии и Тайвани. Кроме того, переговоры по фильму "Бывшая" ведутся с представителями Латинской Америки, где хорроры традиционно пользуются большой популярностью, подчеркнули в пресс-службе.
Компания Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о реализации прав на территории Латинской Америки на спортивную комедию "Нефутбол" и триллер "Домой!", действие которого разворачивается на фоне пандемии коронавируса. Также компания согласовала сделку по военному экшену "Красный призрак" на Ближний Восток и в Северную Африку, где также увидят анимационный фильм "Огонёк-Огниво".
Права на фильм "Петровы в гриппе" были проданы французской компанией Charades Productions в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Грецию, Италию, Португалию, Польшу, Чешскую Республику и Словакию, страны Балтии, страны бывшей Югославии. Права на кинотеатральный прокат были также проданы Израилю, Турции, Мексике и Индонезии, заключили в пресс-службе.
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