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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210721/khodba-1742074379.html
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале - РИА Новости, 21.07.2021
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
2021-07-21T12:00
2021-07-21T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
audio/mpeg
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
audio/mpeg
Как у ребенка формируется навык ходьбы (и из-за чего он может сформироваться неправильно)? “Сидя за столом, бросьте мячик и покатайте его пальцами ног”: что можно делать, чтобы исправить то, как вы ходите? Рассказывает кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.04:29 Чем бег отличается от ходьбы с точки зрения здорового тела07:20 “У детей, которые не ползали, формируется неправильный паттерн шага”08:55 Нужно ли махать руками при ходьбе09:31 Походка “от бедра” - это правильно или нет?12:38 Стоит ли спать и ходить с разделителями пальцев13:15 Суставная разминка - влияет ли она на правильность ходьбы18:13 Как правильно ходить (и сколько)21:00 “При ходьбе легче начать правильно дышать”21:49 “Шея устала”: отчего это может быть24:00 Как второй подбородок связан с диафрагмой и со сводом стопы31:52 Как быть с ходьбой на каблукахПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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аудио, подкаст
12:00 21.07.2021
 

"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале

Правда тела
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
12:00
Читать ria.ru в
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
Как у ребенка формируется навык ходьбы (и из-за чего он может сформироваться неправильно)? “Сидя за столом, бросьте мячик и покатайте его пальцами ног”: что можно делать, чтобы исправить то, как вы ходите? Рассказывает кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.
04:29 Чем бег отличается от ходьбы с точки зрения здорового тела
07:20 “У детей, которые не ползали, формируется неправильный паттерн шага”
08:55 Нужно ли махать руками при ходьбе
09:31 Походка “от бедра” - это правильно или нет?
12:38 Стоит ли спать и ходить с разделителями пальцев
13:15 Суставная разминка - влияет ли она на правильность ходьбы
18:13 Как правильно ходить (и сколько)
21:00 “При ходьбе легче начать правильно дышать”
21:49 “Шея устала”: отчего это может быть
24:00 Как второй подбородок связан с диафрагмой и со сводом стопы
31:52 Как быть с ходьбой на каблуках
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкаст
 
 
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