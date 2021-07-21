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"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале - РИА Новости, 21.07.2021
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
2021-07-21T12:00
2021-07-21T12:00
2021-07-21T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
audio/mpeg
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
audio/mpeg
Как у ребенка формируется навык ходьбы (и из-за чего он может сформироваться неправильно)? “Сидя за столом, бросьте мячик и покатайте его пальцами ног”: что можно делать, чтобы исправить то, как вы ходите? Рассказывает кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.04:29 Чем бег отличается от ходьбы с точки зрения здорового тела07:20 “У детей, которые не ползали, формируется неправильный паттерн шага”08:55 Нужно ли махать руками при ходьбе09:31 Походка “от бедра” - это правильно или нет?12:38 Стоит ли спать и ходить с разделителями пальцев13:15 Суставная разминка - влияет ли она на правильность ходьбы18:13 Как правильно ходить (и сколько)21:00 “При ходьбе легче начать правильно дышать”21:49 “Шея устала”: отчего это может быть24:00 Как второй подбородок связан с диафрагмой и со сводом стопы31:52 Как быть с ходьбой на каблукахПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале
Нужно ли махать руками при ходьбе, правильна ли походка “от бедра”, и вредно ли ходить на каблуках? Обсуждаем, почему правильная ходьба для построения здорового тела - важнее бега и тренировок в зале, особенно для человека с лишним весом. И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
Как у ребенка формируется навык ходьбы (и из-за чего он может сформироваться неправильно)? “Сидя за столом, бросьте мячик и покатайте его пальцами ног”: что можно делать, чтобы исправить то, как вы ходите? Рассказывает кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина
.
04:29 Чем бег отличается от ходьбы с точки зрения здорового тела
07:20 “У детей, которые не ползали, формируется неправильный паттерн шага”
08:55 Нужно ли махать руками при ходьбе
09:31 Походка “от бедра” - это правильно или нет?
12:38 Стоит ли спать и ходить с разделителями пальцев
13:15 Суставная разминка - влияет ли она на правильность ходьбы
18:13 Как правильно ходить (и сколько)
21:00 “При ходьбе легче начать правильно дышать”
21:49 “Шея устала”: отчего это может быть
24:00 Как второй подбородок связан с диафрагмой и со сводом стопы
31:52 Как быть с ходьбой на каблуках
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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