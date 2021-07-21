https://ria.ru/20210721/kenguru-1742149639.html
В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру
В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру - РИА Новости, 21.07.2021
В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру
В Московском зоопарке появился на свет детеныш щетинохвостых бетонгов — редкого вида кенгуру. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:06
2021-07-21T09:06
2021-07-21T15:24
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш щетинохвостых бетонгов — редкого вида кенгуру. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, этих зверьков из-за их миниатюрных размеров неофициально называют карманными кенгуру."Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить. Только сейчас он покинул родительское убежище и начал самостоятельно изучать окружающий его мир", — рассказала Акулова.Кенгуренок быстро растет и постепенно привыкает к взрослому рациону.В этом году Московский зоопарк ожидает появления на свет еще двух детенышей карманных кенгуру. Как отмечается в сообщении, этот вид отличается интересной особенностью размножения: у них могут родиться три детеныша подряд. Когда один выходит из сумки, его место занимает второй, а третий к тому времени уже зачат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Детеныш редких карманных кенгуру в Московском зоопарке
Детеныш щетинохвостых бетонгов, одного из редких видов кенгуру, появился на свет в Московском зоопарке.
2021-07-21T09:06
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PT0M23S
РИА Новости
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
09:06 21.07.2021 (обновлено: 15:24 21.07.2021)
В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру
Детеныш краснокнижных карманных кенгуру родился в Московском зоопарке
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В Московском зоопарке
появился на свет детеныш щетинохвостых бетонгов — редкого вида кенгуру. Об этом сообщает официальный портал
мэра и правительства столицы.
"Это один из редчайших видов кенгуру, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. По оценкам зоологов, численность щетинохвостых бетонгов в дикой природе не превышает шести тысяч особей", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой
, этих зверьков из-за их миниатюрных размеров неофициально называют карманными кенгуру.
"Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить. Только сейчас он покинул родительское убежище и начал самостоятельно изучать окружающий его мир", — рассказала Акулова.
Кенгуренок быстро растет и постепенно привыкает к взрослому рациону.
В этом году Московский зоопарк ожидает появления на свет еще двух детенышей карманных кенгуру. Как отмечается в сообщении, этот вид отличается интересной особенностью размножения: у них могут родиться три детеныша подряд. Когда один выходит из сумки, его место занимает второй, а третий к тому времени уже зачат.