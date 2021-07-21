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В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру

В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру - РИА Новости, 21.07.2021

В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру

В Московском зоопарке появился на свет детеныш щетинохвостых бетонгов — редкого вида кенгуру. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:06

2021-07-21T09:06

2021-07-21T15:24

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш щетинохвостых бетонгов — редкого вида кенгуру. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, этих зверьков из-за их миниатюрных размеров неофициально называют карманными кенгуру."Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить. Только сейчас он покинул родительское убежище и начал самостоятельно изучать окружающий его мир", — рассказала Акулова.Кенгуренок быстро растет и постепенно привыкает к взрослому рациону.В этом году Московский зоопарк ожидает появления на свет еще двух детенышей карманных кенгуру. Как отмечается в сообщении, этот вид отличается интересной особенностью размножения: у них могут родиться три детеныша подряд. Когда один выходит из сумки, его место занимает второй, а третий к тому времени уже зачат.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Детеныш редких карманных кенгуру в Московском зоопарке Детеныш щетинохвостых бетонгов, одного из редких видов кенгуру, появился на свет в Московском зоопарке. 2021-07-21T09:06 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, общество