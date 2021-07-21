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Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции

Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции - РИА Новости, 21.07.2021

Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции

Двух сотрудников казанского предприятия "Метроэлектротранс" заподозрили в незаконной установке оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает главк... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:47

2021-07-21T15:47

2021-07-21T17:38

криптовалюта

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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КАЗАНЬ, 21 июл — РИА Новости. Двух сотрудников казанского предприятия "Метроэлектротранс" заподозрили в незаконной установке оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Татарстану.По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта установили оборудование для майнинга на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей "Метроэлектротрансу". За два месяца оно потребило электроэнергии на 352 тысячи рублей. Заплатил за это "Метроэлектротранс".Следователи возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Подозреваемые признали причастность к совершению преступления.

https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

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криптовалюта, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия