https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html

Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus

Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus

Израиль не может нести ответственность за действия зарегистрированной в стране компании NSO Group в связи с ситуацией вокруг программы Pegasus, решения... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:20

2021-07-21T15:20

2021-07-21T15:37

марокко

израиль

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149747/74/1497477452_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_83e83e9ba3c27a19ca4b072238ffbccc.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Израиль не может нести ответственность за действия зарегистрированной в стране компании NSO Group в связи с ситуацией вокруг программы Pegasus, решения европейских судов в области защиты данных применить к нему тоже нельзя, заявила профессор, руководитель департамента международного права факультета права НИУ ВШЭ Вера Русинова.Ранее в понедельник газета Washington Post сообщила, что по меньшей мере три президента, включая французского лидера Эммануэля Макрона, а также 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской NSO Group."Ключевую роль играет вопрос о вменении возможных нарушений международного права этому государству: за действия компаний государства не отвечают, если только не будет доказан факт осуществления "эффективного контроля" или делегирования государственных функций. Таким образом, Израиль не может нести международную ответственность за действия компании, зарегистрированной в этой стране", - сказала Русинова РИА Новости.По ее словам, международным правом в области прав человека налагаются ограничения на слежку за гражданами, однако шпионаж как таковой в международном праве не запрещен. "Шпионаж как таковой, то есть сбор информации стратегического характера, не запрещен в международном праве. Не случайно Ангела Меркель, когда в 2013 году стало известно о том, что Национальное агентство безопасности США (NSA) многие годы занималось прослушкой ее телефона, ограничилась ставшей знаменитой фразой: "Между друзьями это недопустимо". Ограничения на слежку за гражданами, однако, налагаются международным правом в области прав человека и, прежде всего, связаны с правом на уважение частной и семейной жизни и защитой профессиональной тайны. На данный момент подход к толкованию этих положений получил отражение только в решениях европейских судов", - добавила Русинова.Она также отметила, что, признавая электронную слежку в целом не противоречащей международному праву в области прав человека, ЕСПЧ и Суд Европейского союза разработали ряд гарантий, которые должны соблюдаться государствами при сборе, хранении, анализе, использовании и уничтожении данных, полученных в рамках как индивидуальной, так и массовой слежки. Однако эти гарантии не распространяются на Израиль."Ключевым здесь является решение Большой палаты ЕСПЧ по делу Big Brother Watch против Великобритании, вынесенное 25 мая этого года, где была сформулирована подробнейшая "дорожная карта" по применению различных гарантий, призванных защитить граждан от возможных злоупотреблений. Вместе с тем, необходимо обозначить, что, во-первых, речь идет об обязательствах государств-членов Европейского союза или Совета Европы - на универсальном уровне подобных решений не принято", - уточнила Русинова.По словам эксперта, фигурирующие в данном случае Израиль или Марокко не связаны правовыми позициями, высказанными этими судами. "Более того, остро встает вопрос о том, подпадает ли осуществляемая иностранными государствами слежка под действие соответствующих международных договоров по правам человека по территориальному критерию (надо отметить, что вопрос юрисдикции в таких делах до сих пор не нашел отражения даже в практике европейских судебных органов). В отношении Марокко юридически возникает проблема доказывания: информация, которая стала доступна СМИ, не обязательно будет иметь доказательственную силу, отвечая всем необходимым требованиям", - пояснила она.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как писало издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20210721/slezhka-1742190591.html

https://ria.ru/20210721/makron-1742213093.html

марокко

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марокко, израиль, технологии, в мире