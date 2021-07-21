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Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения - РИА Новости, 21.07.2021
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
Певец Стас Пьеха рассказал в беседе с порталом "78.ru", что его семилетний сын Петя находится на обследовании в детской больнице Раухфуса. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:58
2021-07-21T03:58
россия
владислав безбородов
стас пьеха
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в беседе с порталом "78.ru", что его семилетний сын Петя находится на обследовании в детской больнице Раухфуса.Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. Как отметил очевидец, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю.По словам артиста, конфликт начался после того, как его сын зашел за ребенком женщины, однако та очень "жестко выгнала" мальчика из дома. В итоге Петя обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн.Исполнитель отметил, что мальчику диагностировали ушиб, он жалуется на головокружение и тошноту. Врачи обследуют ребенка уже второй день.
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россия, владислав безбородов, стас пьеха, санкт-петербург, происшествия
03:58 21.07.2021
 
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения

Певец Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения под Петербургом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в беседе с порталом "78.ru", что его семилетний сын Петя находится на обследовании в детской больнице Раухфуса.
Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. Как отметил очевидец, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю.
По словам артиста, конфликт начался после того, как его сын зашел за ребенком женщины, однако та очень "жестко выгнала" мальчика из дома. В итоге Петя обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн.

"Эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками. Сын признался, брат Натальи (бывшей жены певца Натальи Горчаковой — Прим. ред.) тут же предложил сделать заплатку на бассейн, а она не захотела этого, схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел", — пояснил Пьеха.

Исполнитель отметил, что мальчику диагностировали ушиб, он жалуется на головокружение и тошноту. Врачи обследуют ребенка уже второй день.
Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
01:36
Адвокат раскрыл подробности нападения на сына Стаса Пьехи
 
РоссияВладислав БезбородовСтас ПьехаСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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