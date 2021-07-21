https://ria.ru/20210721/izbienie-1742125651.html
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения - РИА Новости, 21.07.2021
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
Певец Стас Пьеха рассказал в беседе с порталом "78.ru", что его семилетний сын Петя находится на обследовании в детской больнице Раухфуса. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:58
2021-07-21T03:58
2021-07-21T03:58
россия
владислав безбородов
стас пьеха
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в беседе с порталом "78.ru", что его семилетний сын Петя находится на обследовании в детской больнице Раухфуса.Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. Как отметил очевидец, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю.По словам артиста, конфликт начался после того, как его сын зашел за ребенком женщины, однако та очень "жестко выгнала" мальчика из дома. В итоге Петя обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн.Исполнитель отметил, что мальчику диагностировали ушиб, он жалуется на головокружение и тошноту. Врачи обследуют ребенка уже второй день.
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россия, владислав безбородов, стас пьеха, санкт-петербург, происшествия
Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
Певец Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения под Петербургом