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Эксперты оценили итоги работы Дегтярева в Хабаровском крае

Эксперты оценили итоги работы Дегтярева в Хабаровском крае - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперты оценили итоги работы Дегтярева в Хабаровском крае

За год работы Михаила Дегтярева в Хабаровском крае наметились сдвиги в ситуации с диагностикой и лечением коронавируса, регион получил деньги на строительство... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:18

2021-07-21T12:18

2021-07-21T12:18

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михаил дегтярев

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. За год работы Михаила Дегтярева в Хабаровском крае наметились сдвиги в ситуации с диагностикой и лечением коронавируса, регион получил деньги на строительство инфраструктуры и дорог, подготовился к пожарам и паводкам, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом перед врио губернатора остается много нерешенных задач, в первую очередь, это модернизация здравоохранения и привлечение инвестиций.Президент РФ Владимир Путин назначил члена ЛДПР Дегтярева врио губернатора 20 июля 2020 года, на следующий день он прилетел в регион, где его представили правительству.МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕДегтярев получил предложение возглавить Хабаровский край в условиях пандемии коронавируса, когда регион лидировал по количеству заболевших в стационарах, была серьезная нехватка аппаратов ИВЛ. Одна из первых тем, которые он поднял на встрече с президентом, – сложная ситуация с заболеваемостью. Дегтярев попросил Путина помочь с поставкой аппаратов ИВЛ, уже 28 июля аппараты поступили в регион.Эксперты отмечают, что спустя год в Хабаровском крае отмечается постепенный выход на плато по заболеваемости коронавирусом, но несмотря на стабилизацию, темпы заболеваемости по-прежнему остаются на высоком уровне."Уже в прошлом году мы увидели, что стационары, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, оснащены и КТ, и кислородными концентраторами. Краем были закуплены экспресс-тесты, тогда с высоким напряжением работали лаборатории для ПЦР-исследований. Чтобы оказывать помощь, быстрее диагностировать, из резервного фонда были закуплены реактивы, чтобы этот процесс убыстрить, разгрузить работников лабораторий. Это позволило оказывать медпомощь, ставить диагнозы, обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов или госпитализировать с уже подтвержденным диагнозом COVID", - вспоминает главный врач Краевой станции переливания крови, председатель общественного совета минздрава региона Оксана Кожемяко.Хабаровский край также включился в программу модернизации первичного звена здравоохранения, за 5 лет, начиная с 2021 года, на эти цели будет выделено свыше 8 миллиардов рублей. По программе будет закуплено 600 единиц медоборудования, построено 40 новых объектов, в том числе две поликлиники, 28 ФАПов и девять амбулаторий. Как отмечает Кожемяко, основная задача руководства региона сейчас - реализовать все выделенные на программу средства.По словам Кожемяко, одной из главных проблем отрасли здравоохранения остается кадровый вопрос - медиков в регионе традиционно не хватает. "Это серьезный вопрос, над этим власти работают в части целевой подготовки кадров и создания условий труда, ремонта и закупки оборудования, закупки транспорта для первичного звена", - говорит она. Эксперт отмечает, что увеличилось число бюджетных мест для целевой подготовки в медицинском университете и медицинском колледже, это может привести в отрасль здравоохранения дополнительно еще сотню медиков через 3 года."Среди задач - оснащение крупных стационаров тяжелым крупным оборудованием, оно у нас изношенное. Край решает вопросы и покупает в том числе УЗИ-аппараты, КТ, рентген-аппараты, маммографы. Сегодня строит большая задача - проводить углубленную диспансеризацию пациентов, которые перенесли коронавирус. Идет ряд исследований, которые можно провести не во всех поликлиниках. Поэтому вопрос нужно будет решать, и он на сегодня решается. Также важна работа с районами края, обеспечение и поддержание доступности медпомощи там, работа с санавиацией", - резюмировала Кожемяко.Летом 2021 года Хабаровский край, как и многие другие регионы, столкнулся с нехваткой вакцин от коронавируса, этот вопрос был оперативно решен.СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯЗа год работы Дегтярева в регионе увеличился объем ввода жилья, власти занимаются дольщиками, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начали приводить в порядок придомовые территории. За первое полугодие 2021 года введено в строй 122,6 тысячи "квадратов" жилья – это в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Перед властями строит задача ввода 1 миллиона "квадратов" жилья к 2025 году.Как рассказал РИА Новости председатель межрегионального отделения "Деловой России" по Хабаровскому краю и ЕАО Денис Грось, за последний год в Хабаровском крае появились крайне амбициозные инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства на миллионы квадратных метров."Идет решение серьезных инфраструктурных задач, нацеленных на поиск и ввод новых площадок в строительный оборот. Ранее был их жесткий дефицит, сейчас идет движение в сторону ввода новых земельных участков для строительства жилья. Чтобы все это реализовать, нужно продолжать системную деятельность", - отметил Грось.По его словам, сейчас перед властями края стоит задача увеличения количества земельных участков под жилищное строительство, оснащенных социальной и инженерной инфраструктурой."Есть вновь возникшие проблемы, которые нужно решать. Сейчас появилась проблема приаэродромных территорий - ограничивается этажность застройки. Это первоочередная задача, которую необходимо на сегодня решить. Без этого не приходится говорить о каких-то существенных объемах строительства. Решить этот вопрос нужно на федеральном уровне с Росавиацией. На сегодняшний день количество строек, не получивших вовремя разрешение на строительство, превысило 100 тысяч квадратных метров – это проекты, которые тормозятся из-за того, что возникла ситуация с аэродромными территориями", - отметил собеседник.Он уточнил, что власти Хабаровского края и полпредство предпринимают активные действия в этом направлении. Также решается вопрос с обманутыми дольщиками."Количество проблемных объектов уменьшается. По данным Фонда защиты прав обманутых дольщиков, объекты достраиваются, количество дольщиков, попавших в такую ситуацию, уменьшается. Думаю, что в ближайшие годы будет полностью вопрос закрыт", - резюмировал Грось.ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГВ последнее время в регион начали поступать серьезные федеральные средства на ремонт и строительство дорог, также было уделено внимание автомобилистам края. По инициативе врио губернатора региональная законодательная дума приняла поправки в закон о региональных налогах в части снижения транспортного налога с 1 января 2021 года. Для автомобилей старше 3 лет он снизится на 11%, старше 10 лет – на 29%. Снижение ставок затрагивает 96% автомобилистов в Хабаровском крае. Кроме того, для многодетных семей ставку на автомобиль мощностью до 200 л.с. снизили в два раза.Кроме того, по нацпроекту "БКАД" в 2021 году Хабаровский край получил из федерального бюджета 1,365 миллиарда рублей. На эти средства региональные власти планируют отремонтировать 138 объектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 9 из них уже сданы, на 58 объектах работы еще ведутся, 7 - готовят к сдаче.Дегтярев договорился о выделении финансирования на ремонт одной из самых проблемных дорог – между райцентрами Ванино и Советской Гаванью. В этом году специалисты уже провели ямочный ремонт на ряде участков. Еще дополнительно 320 миллионов рублей из федерального бюджета было решено выделить на эту дорогу после встречи Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Эти средства позволят отремонтировать еще 9,9 километра трассы.В июле премьер Михаил Мишустин поддержал просьбу Дегтярева о предоставлении дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт дорог в регионе. Таким образом, выделено дополнительно 800 миллионов рублей, что позволит начать работы на дорогах Ванино – Советская Гавань, Чегдомын – Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, отремонтировать подъезд к селу Мухен и улично-дорожную сеть Ванино."В последние годы денег на транспортную инфраструктуру краю не выделялось, были только средства на автодорогу Ургал - Комсомольск-на-Амуре. Сейчас начали поступать большие деньги на автодороги. Видно, что врио губернатора старается", - сказал РИА Новости эксперт в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора в железнодорожной отрасли Владимир Кохан.Он отметил, что несмотря на начало работ по ремонту дорожной сети в регионе, задач остается еще много. Например, в крае есть "белое пятно" - территория с большими запасами золота и олова. Важно обеспечить ее транспортную доступность."От железнодорожной станции Постышево на север до Тугура, а оттуда - на Чумикан. Это "белое пятно". Сегодня важно оживить этот район: там огромные залежи, большие кладовые - олово, золото, там можно сделать санатории, чтобы люди туда заехали и жили там", - отмечает собеседник.По его словам, важная задача для региона – сделать автодорогу от железнодорожной станции Селихин и до станции Монгохто. "Люди пешком ходят по 30-40 километров. Поезд там ходит один раз в сутки. Это тормозит и обслуживающие предприятия. В районе живет много людей, избирателей - они все сейчас по сути находятся в резервации", - добавил эксперт.БОРЬБА С ПАВОДКАМИ И ПОЖАРАМИДегтярев с начала своей работы в Хабаровском крае занялся подготовкой к борьбе с лесными пожарами, из федерального бюджета на эти цели было привлечено 351,7 миллиона рублей, дополнительная техника была закуплена по региональному проекту "Сохранение лесов"."Что касается пожаров, который год в крае не такая напряженная ситуация, тем не менее губернатор в курсе дел по пожароопасной обстановке. Инфраструктура выстроена. Отмечу, что он поднял статус комитета лесного хозяйства, ранее это было управление лесами, комитет - это статус выше. Это хорошо, край у нас большой, лесистый", - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник ФБУ "ДальНИИЛХ" , кандидат биологических наук Алексей Орлов.Он отметил, что к паводку в этом году регион также был готов, руководство оперативно приняло все соответствующие меры, сейчас угроза уже миновала. "Строятся дамбы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, чтобы последствия от паводка были не такими трагическими, как, например, в 2013 году", - заключил Орлов.ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙВ части развития экономики региона и привлечения инвестиций Дегтярев сделал акцент на работе с небольшими проектами, считает советник научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук Олег Рензин."Экономика - штука крупная, инерционная, и с точки зрения стратегии отношений с экономикой у Дегтярева была правильная позиция - стратегия малых дел. Он не занимался крупными пафосными проектами, он занимался решением небольших проблем. Дегтярев выбрал теорию рассмотрения и реализации малых проектов, а их было много, и это, пожалуй, хорошо. Создается платформа, чтобы разговаривать с инвесторами, чтобы выставлять профессионально проработанные позиции. Это очень важно", - сказал Рензин РИА Новости.Такая стратегия принесла свой результат: по итогам 2020 года по темпам роста инвестиций край занял первое место среди регионов ДФО – 124,7% в сравнении с 2019 годом.За прошлый год реализован ряд крупных проектов. Так, в 2020 году завершено строительство первого этапа и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, ТЭЦ в Советская Гавани, завода по производству водосточных систем из ПВХ в Хабаровске, создано комплексное деревообрабатывающее предприятия ООО "Восточная торговая компания", модернизирована Солнечная обогатительная фабрика, создан Производственно-логистический центр на территории индустриального парка "Авангард". На эти проекты привлечено более 68 миллиардов рублей инвестиций.В этом году в крае реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе идет освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, строится аквапарк в Хабаровске, восточный полигон БАМ (ОАО "РЖД") и другие объекты.К запуску готовится проект "Роснефти" в партнерстве с Exxon Mobil Corporation по созданию завода по производству сжиженного природного газа в районе порта Де-Кастри. Ожидается, что инвесторы вложат туда более 12 миллиардов долларов. Также "КинроссГолд" планирует создание горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Чульбаткан", стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210721/investitsii-1742158232.html

https://ria.ru/20210610/degtyarev-1736426795.html

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https://ria.ru/20210616/khabarovsk-1737166176.html

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