https://ria.ru/20210721/italiya-1742204827.html

В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры

В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры - РИА Новости, 21.07.2021

В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры

Сотрудник мэрии города Вогера в области Ломбардия на севере Италии застрелил мигранта в ходе конфликта, сообщает газета il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:10

2021-07-21T14:10

2021-07-21T14:10

маттео сальвини

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марокко

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происшествия

в мире

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РИМ, 21 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудник мэрии города Вогера в области Ломбардия на севере Италии застрелил мигранта в ходе конфликта, сообщает газета il Fatto Quotidiano.Городской асессор по вопросам безопасности, член партии "Лига" Массимо Адриатичи выстрелил в 39-летнего уроженца Марокко поздним вечером во вторник. По предварительной информации, ссора между ними произошла в баре на городской площади.Сотрудник мэрии рассказал изданию, что находился на прогулке, когда увидел мигранта, пристававшего к клиентам заведения. Держа пистолет, чиновник пообещал нарушителю вызвать полицию, однако в ответ тот толкнул Адриатичи и при падении на землю прозвучал выстрел. Мигрант скончался в больнице, а чиновника поместили под домашний арест. Первые проверки карабинеров установили, что стрелявший имеет разрешение на ношение оружия, отмечает газета.Как стало известно РИА Новости из источников в "Лиге", партия считает, что инцидент стал результатом агрессии, а выстрел был случайным. "Жертва была известна горожанам и силам правопорядка из-за эпизодов насилия и появления в нетрезвом состоянии", - добавили в "Лиге", которая традиционно занимает жесткую позицию по нелегальной миграции. Лидер партии Маттео Сальвини в специальном видеоролике заявил, что по итогам инцидента следствие прорабатывает версию о законной обороне.

https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html

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марокко

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маттео сальвини, ломбардия, марокко, италия, происшествия, в мире