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В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры
В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры - РИА Новости, 21.07.2021
В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры
Сотрудник мэрии города Вогера в области Ломбардия на севере Италии застрелил мигранта в ходе конфликта, сообщает газета il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:10
2021-07-21T14:10
маттео сальвини
ломбардия
марокко
италия
происшествия
в мире
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РИМ, 21 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудник мэрии города Вогера в области Ломбардия на севере Италии застрелил мигранта в ходе конфликта, сообщает газета il Fatto Quotidiano.Городской асессор по вопросам безопасности, член партии "Лига" Массимо Адриатичи выстрелил в 39-летнего уроженца Марокко поздним вечером во вторник. По предварительной информации, ссора между ними произошла в баре на городской площади.Сотрудник мэрии рассказал изданию, что находился на прогулке, когда увидел мигранта, пристававшего к клиентам заведения. Держа пистолет, чиновник пообещал нарушителю вызвать полицию, однако в ответ тот толкнул Адриатичи и при падении на землю прозвучал выстрел. Мигрант скончался в больнице, а чиновника поместили под домашний арест. Первые проверки карабинеров установили, что стрелявший имеет разрешение на ношение оружия, отмечает газета.Как стало известно РИА Новости из источников в "Лиге", партия считает, что инцидент стал результатом агрессии, а выстрел был случайным. "Жертва была известна горожанам и силам правопорядка из-за эпизодов насилия и появления в нетрезвом состоянии", - добавили в "Лиге", которая традиционно занимает жесткую позицию по нелегальной миграции. Лидер партии Маттео Сальвини в специальном видеоролике заявил, что по итогам инцидента следствие прорабатывает версию о законной обороне.
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маттео сальвини, ломбардия, марокко, италия, происшествия, в мире
14:10 21.07.2021
 
В Италии чиновник застрелил мигранта во время ссоры

Газета il Fatto Quotidiano: сотрудник мэрии города Вогера в Италии застрелил мигранта во время ссоры

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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РИМ, 21 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудник мэрии города Вогера в области Ломбардия на севере Италии застрелил мигранта в ходе конфликта, сообщает газета il Fatto Quotidiano.
Городской асессор по вопросам безопасности, член партии "Лига" Массимо Адриатичи выстрелил в 39-летнего уроженца Марокко поздним вечером во вторник. По предварительной информации, ссора между ними произошла в баре на городской площади.
Сотрудник мэрии рассказал изданию, что находился на прогулке, когда увидел мигранта, пристававшего к клиентам заведения. Держа пистолет, чиновник пообещал нарушителю вызвать полицию, однако в ответ тот толкнул Адриатичи и при падении на землю прозвучал выстрел. Мигрант скончался в больнице, а чиновника поместили под домашний арест. Первые проверки карабинеров установили, что стрелявший имеет разрешение на ношение оружия, отмечает газета.
Как стало известно РИА Новости из источников в "Лиге", партия считает, что инцидент стал результатом агрессии, а выстрел был случайным. "Жертва была известна горожанам и силам правопорядка из-за эпизодов насилия и появления в нетрезвом состоянии", - добавили в "Лиге", которая традиционно занимает жесткую позицию по нелегальной миграции. Лидер партии Маттео Сальвини в специальном видеоролике заявил, что по итогам инцидента следствие прорабатывает версию о законной обороне.
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