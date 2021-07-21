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Новое оружие России
https://ria.ru/20210721/istrebitel-1742153278.html
В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate
В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate
Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:31
2021-07-21T10:28
новое оружие россии
checkmate
макс-2021
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Прототип самолета представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.По словам главы ФСВТС, основным конкурентным преимуществом машины будет ее цена: однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации."Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например, Су-57. — Прим. ред.) нужны, они бывают просто избыточны", — пояснил Шугаев.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля на территории ЛИИ имени М. М. Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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checkmate, макс-2021, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность
09:31 21.07.2021 (обновлено: 10:28 21.07.2021)
 
В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate

ФСВТС: истребитель Checkmate может быть востребован на Ближнем Востоке и в Северной Африке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Прототип самолета представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.
По словам главы ФСВТС, основным конкурентным преимуществом машины будет ее цена: однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации.
"Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например, Су-57. — Прим. ред.) нужны, они бывают просто избыточны", — пояснил Шугаев.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля на территории ЛИИ имени М. М. Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
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Новое оружие РоссииCheckmateМАКС-2021РоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Безопасность
 
 
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