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В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate

В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

В ФСВТС рассказали, где может быть востребован истребитель Checkmate

Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:31

2021-07-21T09:31

2021-07-21T10:28

новое оружие россии

checkmate

макс-2021

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Прототип самолета представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.По словам главы ФСВТС, основным конкурентным преимуществом машины будет ее цена: однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации."Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например, Су-57. — Прим. ред.) нужны, они бывают просто избыточны", — пояснил Шугаев.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля на территории ЛИИ имени М. М. Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

россия

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2021

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checkmate, макс-2021, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность