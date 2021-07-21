https://ria.ru/20210721/istrebitel-1742152200.html

Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57

Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57 - РИА Новости, 21.07.2021

Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57

Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:23

2021-07-21T09:23

2021-07-21T10:16

новое оружие россии

макс-2021

россия

су-57

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

жуковский

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев."Заинтересованность у партнеров есть, мы ведем предварительные переговоры с некоторыми из них", - сказал он.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html

россия

жуковский

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макс-2021, россия, су-57, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), жуковский, безопасность