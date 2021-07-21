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Новое оружие России
https://ria.ru/20210721/istrebitel-1742152200.html
Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57
Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57 - РИА Новости, 21.07.2021
Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57
Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:23
2021-07-21T10:16
новое оружие россии
макс-2021
россия
су-57
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев."Заинтересованность у партнеров есть, мы ведем предварительные переговоры с некоторыми из них", - сказал он.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, су-57, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), жуковский, безопасность
09:23 21.07.2021 (обновлено: 10:16 21.07.2021)
 
Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57

Директор ФСВТС Шугаев рассказал об интересе зарубежных заказчиков к истребителю Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Заинтересованность у партнеров есть, мы ведем предварительные переговоры с некоторыми из них", - сказал он.

"Интерес к оправданно дорогостоящей и очень перспективной машине пятого поколения Су-57 действительно большой. Естественно, страны, которые могут себе позволить такую машину, высокотехнологичную с весьма и весьма серьёзными характеристиками различного рода, это те страны, которые, скажем так, кредитоспособны", - добавил Шугаев.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 10:14
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021РоссияСу-57Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ЖуковскийБезопасность
 
 
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