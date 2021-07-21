09:23 21.07.2021 (обновлено: 10:16 21.07.2021)
Россия начала переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57
Директор ФСВТС Шугаев рассказал об интересе зарубежных заказчиков к истребителю Су-57
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия начала предварительные переговоры с зарубежными заказчиками по возможным поставкам российского истребителя Су-57, сообщил журналистам на выставке МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Заинтересованность у партнеров есть, мы ведем предварительные переговоры с некоторыми из них", - сказал он.
"Интерес к оправданно дорогостоящей и очень перспективной машине пятого поколения Су-57 действительно большой. Естественно, страны, которые могут себе позволить такую машину, высокотехнологичную с весьма и весьма серьёзными характеристиками различного рода, это те страны, которые, скажем так, кредитоспособны", - добавил Шугаев.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.