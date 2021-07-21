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Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ
Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2021
Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ
Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:26
2021-07-21T10:26
qualcomm
apple iphone
apple
технологии
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Издание пишет, что бюджетный iPhone с 5G должен появиться на рынке уже в первой половине 2022 года. По словам источников, он будет работать на собственном процессоре Apple - A15 - это тот же, который будет использоваться в премиальных iPhone этого года. Его подключение к сети 5G будет обеспечиваться с помощью модема Qualcomm X60."Как и предыдущие модели SE, бюджетный iPhone 5G от Apple будет выглядеть как обновленная версия iPhone 8 и будет иметь 4,7-дюймовый жидкокристаллический (ЖК) дисплей, а не более совершенный OLED-экран", - добавили источники. Издание напоминает, что Apple использовала только OLED-экраны для своей первой линейки с 5G - iPhone 12 - выпущенной в прошлом году.По словам источников, компания также не будет представлять обновленную версию iPhone Mini в следующем году после того, как данная модель смартфона с меньшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей. Издание указывает, что в следующем году на замену iPhone Mini придет новая версия 6,7-дюймового iPhone Pro Max.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://ria.ru/20210714/iphone-1741270768.html
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qualcomm, apple iphone, apple, технологии, экономика
10:26 21.07.2021
 
Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ

Газета Nikkei: все выпущенные в 2022 году смартфоны iPhone будут поддерживать технологию 5G

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Apple не представит никаких новых моделей с 4G в следующем году", - сказали источники и добавили, что вместо этого компания начнет продавать версию своего самого дешевого телефона - iPhone SE - которая будет совместима со стандартом связи следующего поколения.
Издание пишет, что бюджетный iPhone с 5G должен появиться на рынке уже в первой половине 2022 года. По словам источников, он будет работать на собственном процессоре Apple - A15 - это тот же, который будет использоваться в премиальных iPhone этого года. Его подключение к сети 5G будет обеспечиваться с помощью модема Qualcomm X60.
"Как и предыдущие модели SE, бюджетный iPhone 5G от Apple будет выглядеть как обновленная версия iPhone 8 и будет иметь 4,7-дюймовый жидкокристаллический (ЖК) дисплей, а не более совершенный OLED-экран", - добавили источники. Издание напоминает, что Apple использовала только OLED-экраны для своей первой линейки с 5G - iPhone 12 - выпущенной в прошлом году.
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По словам источников, компания также не будет представлять обновленную версию iPhone Mini в следующем году после того, как данная модель смартфона с меньшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей. Издание указывает, что в следующем году на замену iPhone Mini придет новая версия 6,7-дюймового iPhone Pro Max.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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