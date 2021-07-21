https://ria.ru/20210721/iphone-1742162191.html

Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ

Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2021

Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G, пишут СМИ

Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:26

2021-07-21T10:26

2021-07-21T10:26

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apple iphone

apple

технологии

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Издание пишет, что бюджетный iPhone с 5G должен появиться на рынке уже в первой половине 2022 года. По словам источников, он будет работать на собственном процессоре Apple - A15 - это тот же, который будет использоваться в премиальных iPhone этого года. Его подключение к сети 5G будет обеспечиваться с помощью модема Qualcomm X60."Как и предыдущие модели SE, бюджетный iPhone 5G от Apple будет выглядеть как обновленная версия iPhone 8 и будет иметь 4,7-дюймовый жидкокристаллический (ЖК) дисплей, а не более совершенный OLED-экран", - добавили источники. Издание напоминает, что Apple использовала только OLED-экраны для своей первой линейки с 5G - iPhone 12 - выпущенной в прошлом году.По словам источников, компания также не будет представлять обновленную версию iPhone Mini в следующем году после того, как данная модель смартфона с меньшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей. Издание указывает, что в следующем году на замену iPhone Mini придет новая версия 6,7-дюймового iPhone Pro Max.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

https://ria.ru/20210714/iphone-1741270768.html

https://ria.ru/20210720/iphone-1741999314.html

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qualcomm, apple iphone, apple, технологии, экономика