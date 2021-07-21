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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210721/investitsii-1742158232.html
Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев
Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев - РИА Новости, 21.07.2021
Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев
По темпам роста инвестиций Хабаровский край занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сравнении с 2019 годом, в 2020... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:04
2021-07-21T10:04
хабаровский край
ванино (порт)
михаил дегтярев
роснефть
русгидро
хабаровск
хабаровский край
сша
ульчский район
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ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. По темпам роста инвестиций Хабаровский край занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сравнении с 2019 годом, в 2020 году вливания в регион выросли в 2,7 раза, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев."Инвесторы пошли. У нас прирост инвестиций - первое место в ДФО (124,7% в сравнении с 2019 годом). Рост во второй половине прошлого года - в 2,7 раза. Основной капитал в первую очередь мы связываем с удачным логистическим расположением Хабаровска и с зонами ТОР (территории опережающего развития). У нас в Хабаровске замечательные участки. Это хороший маржинальный рынок. Отдаем их под строительство новых предприятий. Участки Ореховая сопка в Хабаровске и ДОСААФ - по жилищному строительству", - рассказал Дегтярев в эфире радио Вести FM.По данным правительства региона, в прошлом году завершено строительство первого этапа и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке (АО "ВаниноТрансУголь") стоимостью 31,4 миллиарда рублей. В строительство ТЭЦ в Советской Гавани (ПАО "РусГидро") инвестировано более 33 миллиардов рублей. В завод по производству водосточных систем из ПВХ в Хабаровске - 0,6 миллиарда рублей. В создание комплексного деревообрабатывающего предприятия ООО "Восточная торговая компания" инвесторы вложили 1 миллиард рублей. Кроме того была произведена модернизация Солнечной обогатительной фабрики (АО "Оловянная рудная компания"), в нее инвестировано 1,2 миллиарда рублей. Создан Производственно-логистический центр, в том числе промышленного холодильника класса А (ООО "Хладокомбинат Хабаровский"), склада продуктов питания (ООО "Логистерра") на территории индустриального парка Авангард, куда инвестировано еще более 1 миллиарда рублей."В 2021 году в крае реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, строительство аквапарка в Хабаровске и восточный полигон БАМа (ОАО "РЖД"). А еще есть другие проекты", - отметил глава региона.Как сообщили в правительстве края, на "запуске" готовы к строительству еще несколько проектов. Это завод по производству сжиженного природного газа в районе порта Де-Кастри, Ульчского района (ПАО НК "Роснефть" в партнерстве с Exxon Mobil Corporation), где объем заявленных инвестиций составляет более 12 миллиардов долларов США. В строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Чульбаткан" в районе имени П. Осипенко компания КинроссГолд готова вложить 500 миллионов долларов США, а компания "Геопроминвест" в проект горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения готова инвестировать 2,14 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210719/khabarovsk-1741825663.html
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ванино (порт), михаил дегтярев, роснефть, русгидро, хабаровск, хабаровский край, сша, ульчский район, экономика
10:04 21.07.2021
 
Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев

Врио главы Хабаровского края Дегтярев: инвестировать в регион стали больше в 2,7 раза

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. По темпам роста инвестиций Хабаровский край занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сравнении с 2019 годом, в 2020 году вливания в регион выросли в 2,7 раза, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
"Инвесторы пошли. У нас прирост инвестиций - первое место в ДФО (124,7% в сравнении с 2019 годом). Рост во второй половине прошлого года - в 2,7 раза. Основной капитал в первую очередь мы связываем с удачным логистическим расположением Хабаровска и с зонами ТОР (территории опережающего развития). У нас в Хабаровске замечательные участки. Это хороший маржинальный рынок. Отдаем их под строительство новых предприятий. Участки Ореховая сопка в Хабаровске и ДОСААФ - по жилищному строительству", - рассказал Дегтярев в эфире радио Вести FM.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:04Хабаровский край
В Хабаровске начался снос ветхих бараков
По данным правительства региона, в прошлом году завершено строительство первого этапа и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке (АО "ВаниноТрансУголь") стоимостью 31,4 миллиарда рублей. В строительство ТЭЦ в Советской Гавани (ПАО "РусГидро") инвестировано более 33 миллиардов рублей. В завод по производству водосточных систем из ПВХ в Хабаровске - 0,6 миллиарда рублей. В создание комплексного деревообрабатывающего предприятия ООО "Восточная торговая компания" инвесторы вложили 1 миллиард рублей. Кроме того была произведена модернизация Солнечной обогатительной фабрики (АО "Оловянная рудная компания"), в нее инвестировано 1,2 миллиарда рублей. Создан Производственно-логистический центр, в том числе промышленного холодильника класса А (ООО "Хладокомбинат Хабаровский"), склада продуктов питания (ООО "Логистерра") на территории индустриального парка Авангард, куда инвестировано еще более 1 миллиарда рублей.
"В 2021 году в крае реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, строительство аквапарка в Хабаровске и восточный полигон БАМа (ОАО "РЖД"). А еще есть другие проекты", - отметил глава региона.
Как сообщили в правительстве края, на "запуске" готовы к строительству еще несколько проектов. Это завод по производству сжиженного природного газа в районе порта Де-Кастри, Ульчского района (ПАО НК "Роснефть" в партнерстве с Exxon Mobil Corporation), где объем заявленных инвестиций составляет более 12 миллиардов долларов США. В строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Чульбаткан" в районе имени П. Осипенко компания КинроссГолд готова вложить 500 миллионов долларов США, а компания "Геопроминвест" в проект горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения готова инвестировать 2,14 миллиарда рублей.
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 08:56Хабаровский край
Строительство дамбы в Хабаровске завершится летом 2022 года
 
Хабаровский крайВанино (порт)Михаил ДегтяревРоснефтьРусГидроХабаровскХабаровский крайСШАУльчский районЭкономика
 
 
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