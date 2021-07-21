Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев
Врио главы Хабаровского края Дегтярев: инвестировать в регион стали больше в 2,7 раза
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. По темпам роста инвестиций Хабаровский край занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сравнении с 2019 годом, в 2020 году вливания в регион выросли в 2,7 раза, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
"Инвесторы пошли. У нас прирост инвестиций - первое место в ДФО (124,7% в сравнении с 2019 годом). Рост во второй половине прошлого года - в 2,7 раза. Основной капитал в первую очередь мы связываем с удачным логистическим расположением Хабаровска и с зонами ТОР (территории опережающего развития). У нас в Хабаровске замечательные участки. Это хороший маржинальный рынок. Отдаем их под строительство новых предприятий. Участки Ореховая сопка в Хабаровске и ДОСААФ - по жилищному строительству", - рассказал Дегтярев в эфире радио Вести FM.
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По данным правительства региона, в прошлом году завершено строительство первого этапа и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке (АО "ВаниноТрансУголь") стоимостью 31,4 миллиарда рублей. В строительство ТЭЦ в Советской Гавани (ПАО "РусГидро") инвестировано более 33 миллиардов рублей. В завод по производству водосточных систем из ПВХ в Хабаровске - 0,6 миллиарда рублей. В создание комплексного деревообрабатывающего предприятия ООО "Восточная торговая компания" инвесторы вложили 1 миллиард рублей. Кроме того была произведена модернизация Солнечной обогатительной фабрики (АО "Оловянная рудная компания"), в нее инвестировано 1,2 миллиарда рублей. Создан Производственно-логистический центр, в том числе промышленного холодильника класса А (ООО "Хладокомбинат Хабаровский"), склада продуктов питания (ООО "Логистерра") на территории индустриального парка Авангард, куда инвестировано еще более 1 миллиарда рублей.
"В 2021 году в крае реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, строительство аквапарка в Хабаровске и восточный полигон БАМа (ОАО "РЖД"). А еще есть другие проекты", - отметил глава региона.
Как сообщили в правительстве края, на "запуске" готовы к строительству еще несколько проектов. Это завод по производству сжиженного природного газа в районе порта Де-Кастри, Ульчского района (ПАО НК "Роснефть" в партнерстве с Exxon Mobil Corporation), где объем заявленных инвестиций составляет более 12 миллиардов долларов США. В строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Чульбаткан" в районе имени П. Осипенко компания КинроссГолд готова вложить 500 миллионов долларов США, а компания "Геопроминвест" в проект горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения готова инвестировать 2,14 миллиарда рублей.