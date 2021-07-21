https://ria.ru/20210721/interes-1742212697.html

В МИД назвали взаимные с США интересы

В МИД назвали взаимные с США интересы - РИА Новости, 21.07.2021

В МИД назвали взаимные с США интересы

Несмотря на негативные явления, саммит в Женеве открыл возможность для восстановления конструктивного диалога России и США, заявил МИД РФ. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:41

2021-07-21T14:41

2021-07-21T14:43

россия

арктика

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Несмотря на негативные явления, саммит в Женеве открыл возможность для восстановления конструктивного диалога России и США, заявил МИД РФ."Встреча президентов России и США, прошедшая 16 июня в Женеве, открывает определенные возможности для восстановления конструктивного диалога в отдельных сферах совпадающих интересов, среди которых – стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика, содействие урегулированию региональных конфликтов", - говорится в сообщении ведомства.При этом отмечается, что это взаимодействие может быть успешным лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

арктика

сша

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россия, арктика, джо байден, владимир путин, сша, в мире