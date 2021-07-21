Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/indiya-1742183602.html
Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021
Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021
Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021
Индийская пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:23
2021-07-21T12:23
макс-2021
ввс индии
авиасалон макс
жуковский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6a34ec04c09bf1de2696aef1fd90d3ec.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 21 июл - РИА Новости. Индийская пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости."Они будут выступать каждый день начиная с сегодняшнего дня и демонстрировать групповой пилотаж в красочных ливреях (раскраска вертолета – ред.) с дымовой завесой", - рассказал РИА Новости представитель дирекции авиасалона.Пилотажная группа Sarang (в переводе с санскрита "павлин") образована в 2003 году в составе ВВС Индии. Sarang выполняет полёты на четырёх вертолётах ALH Dhruv, окрашенных в яркие цвета с наложенной на них стилизованной фигурой павлина. В своих выступлениях группа демонстрирует сложный пилотаж, в том числе с использованием дымогенераторов. Команда Sarang также активно участвует в различных операциях по ликвидации последствий наводнений.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_dd1492449bec4ed5a156bee87757bded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, ввс индии, авиасалон макс, жуковский, в мире
12:23 21.07.2021
 
Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021

Индийская вертолетная пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
 Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 21 июл - РИА Новости. Индийская пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Они будут выступать каждый день начиная с сегодняшнего дня и демонстрировать групповой пилотаж в красочных ливреях (раскраска вертолета – ред.) с дымовой завесой", - рассказал РИА Новости представитель дирекции авиасалона.
Пилотажная группа Sarang (в переводе с санскрита "павлин") образована в 2003 году в составе ВВС Индии. Sarang выполняет полёты на четырёх вертолётах ALH Dhruv, окрашенных в яркие цвета с наложенной на них стилизованной фигурой павлина. В своих выступлениях группа демонстрирует сложный пилотаж, в том числе с использованием дымогенераторов. Команда Sarang также активно участвует в различных операциях по ликвидации последствий наводнений.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 20:33
На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate
 
МАКС-2021ВВС ИндииАвиасалон МАКСЖуковскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
Лента новостейМолния