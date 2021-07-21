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Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021

Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021

Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на МАКС-2021

Индийская пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:23

2021-07-21T12:23

2021-07-21T12:23

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 21 июл - РИА Новости. Индийская пилотажная группа Sarang впервые выступила на российском авиасалоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости."Они будут выступать каждый день начиная с сегодняшнего дня и демонстрировать групповой пилотаж в красочных ливреях (раскраска вертолета – ред.) с дымовой завесой", - рассказал РИА Новости представитель дирекции авиасалона.Пилотажная группа Sarang (в переводе с санскрита "павлин") образована в 2003 году в составе ВВС Индии. Sarang выполняет полёты на четырёх вертолётах ALH Dhruv, окрашенных в яркие цвета с наложенной на них стилизованной фигурой павлина. В своих выступлениях группа демонстрирует сложный пилотаж, в том числе с использованием дымогенераторов. Команда Sarang также активно участвует в различных операциях по ликвидации последствий наводнений.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html

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