https://ria.ru/20210721/grechka-1742263894.html

Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки

Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки - РИА Новости, 21.07.2021

Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки

Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:23

2021-07-21T18:23

2021-07-21T18:23

россия

виктория абрамченко

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.Она подчеркнула, что власти РФ второй год пристально следят за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Вице-премьер напомнила, что в целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку было принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны.Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.

https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html

россия

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россия, виктория абрамченко, экономика