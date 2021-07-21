Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/grechka-1742263894.html
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки - РИА Новости, 21.07.2021
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки
Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:23
2021-07-21T18:23
россия
виктория абрамченко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819254_0:33:3198:1832_1920x0_80_0_0_81641090b6e548baa9eada15e1654fe2.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.Она подчеркнула, что власти РФ второй год пристально следят за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Вице-премьер напомнила, что в целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку было принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны.Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d93d31dfd4b5d78958effadff2991b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория абрамченко, экономика
18:23 21.07.2021
 
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки

Вице-премьер Абрамченко: объема запасов гречки в России достаточно, дефицита крупы нет

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГречневая крупа на полке магазина
Гречневая крупа на полке магазина - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.
Она подчеркнула, что власти РФ второй год пристально следят за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Вице-премьер напомнила, что в целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку было принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны.
Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 17:58
Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях
 
РоссияВиктория АбрамченкоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния