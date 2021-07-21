https://ria.ru/20210721/grechka-1742263894.html
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки - РИА Новости, 21.07.2021
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки
Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:23
2021-07-21T18:23
2021-07-21T18:23
россия
виктория абрамченко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819254_0:33:3198:1832_1920x0_80_0_0_81641090b6e548baa9eada15e1654fe2.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.Она подчеркнула, что власти РФ второй год пристально следят за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Вице-премьер напомнила, что в целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку было принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны.Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d93d31dfd4b5d78958effadff2991b76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория абрамченко, экономика
Абрамченко рассказала о ситуации с запасами гречки
Вице-премьер Абрамченко: объема запасов гречки в России достаточно, дефицита крупы нет