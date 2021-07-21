https://ria.ru/20210721/gosizmena-1742254310.html

На Украине жителя Донбасса приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

На Украине жителя Донбасса приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 21.07.2021

На Украине жителя Донбасса приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

Житель Северодонецка Луганской области приговорен к восьми годам лишения свободы за государственную измену, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:47

2021-07-21T17:47

2021-07-21T17:52

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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Житель Северодонецка Луганской области приговорен к восьми годам лишения свободы за государственную измену, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора."Житель Северодонецка приговорен к 8 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины)… Такое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.По данным следствия, в 2018 году гражданин был завербован представителями самопровозглашенной Луганской народной республики."Для выполнения задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе", - сообщили в прокуратуре.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210624/zaderzhanie-1738368500.html

https://ria.ru/20200922/lnr-1577596831.html

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ситуация в днр и лнр, северодонецк, луганская область, украина, в мире