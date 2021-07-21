https://ria.ru/20210721/gosduma-1742184028.html

В Госдуме отметили необходимость диалога между Россией и США

В Госдуме отметили необходимость диалога между Россией и США - РИА Новости, 21.07.2021

В Госдуме отметили необходимость диалога между Россией и США

В комитете Госдумы по международным делам не строят иллюзий относительно консультаций по стратегической стабильности между РФ и США, однако отмечают... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:24

2021-07-21T12:24

2021-07-21T12:24

россия

дмитрий новиков

сергей рябков

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В комитете Госдумы по международным делам не строят иллюзий относительно консультаций по стратегической стабильности между РФ и США, однако отмечают необходимость диалога между сторонами, заявил РИА Новости замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).В понедельник американская газета "Хилл" сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся в 28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник отметил, что точная дата проведения российско-американских консультаций будет объявлена "своевременно"."По этому поводу ни в нашем комитете, ни у МИДовцев нет особых иллюзий, но мы всегда подчеркивали и готовы это делать дальше, что диалог нужен, и тем более он нужен, поскольку между странами очень сложные отношения", - заявил Новиков.По его словам, сложность отношений между странами сегодня является аргументом не против консультаций, а аргументом в пользу их организации."В комитете оценка такая", - подытожил он.Ранее российский дипломатический источник заявлял РИА Новости, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность. Замглавы СИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях.

https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html

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россия, дмитрий новиков, сергей рябков, дмитрий песков