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Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"

Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"

Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:12

2021-07-21T22:12

2021-07-21T22:12

россия

цены на нефть

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства."Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По его словам, Вашингтон оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. "Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - сказал он.

https://ria.ru/20210721/tramp-1742291102.html

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россия, цены на нефть, северный поток — 2, сша, в мире