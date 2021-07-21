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Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"
Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:12
2021-07-21T22:12
россия
цены на нефть
северный поток — 2
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства."Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По его словам, Вашингтон оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. "Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - сказал он.
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, сша, в мире
22:12 21.07.2021
 
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"

Госдеп США предложит конгрессу в августе санкции по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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По его словам, Вашингтон оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. "Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - сказал он.
 
РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2СШАВ мире
 
 
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