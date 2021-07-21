https://ria.ru/20210721/gosdep-1742291979.html
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"
Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:12
2021-07-21T22:12
2021-07-21T22:12
россия
цены на нефть
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742239237_0:0:2491:1402_1920x0_80_0_0_852df089382fdb4df78f928e02ae1b92.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдеп США в докладе конгрессу в августе предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку 2", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства."Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По его словам, Вашингтон оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. "Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - сказал он.
https://ria.ru/20210721/tramp-1742291102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742237895_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_281545e84d39de700e5e44d1e124e9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, северный поток — 2, сша, в мире
Госдеп заявил, что в августе представит санкции по "Северному потоку — 2"
Госдеп США предложит конгрессу в августе санкции по "Северному потоку — 2"