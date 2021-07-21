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США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2"
США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2"
Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:07
2021-07-21T22:07
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей насчет газопровода "Северный поток 2", заявил в среду журналистам представитель госдепартамента высокого ранга."Что касается соглашения между США и Германией… мы ожидаем возможности для взаимодействия с новым правительством ФРГ, а также намерены работать с Германией и Украиной в трехстороннем формате (по данному вопросу", - сказал американский дипломат."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша
22:07 21.07.2021
 
США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2"

Госдеп: США настроены работать с будущими властями Германии по "Северному потоку — 2"

© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей насчет газопровода "Северный поток 2", заявил в среду журналистам представитель госдепартамента высокого ранга.
"Что касается соглашения между США и Германией… мы ожидаем возможности для взаимодействия с новым правительством ФРГ, а также намерены работать с Германией и Украиной в трехстороннем формате (по данному вопросу", - сказал американский дипломат.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 20:18
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2США
 
 
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