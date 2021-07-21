https://ria.ru/20210721/gosdep-1742291423.html

США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2"

США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку — 2"

Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:07

2021-07-21T22:07

2021-07-21T22:07

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:15:3334:1890_1920x0_80_0_0_cf1338800dfcc2886b142502bdd755d0.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей насчет газопровода "Северный поток 2", заявил в среду журналистам представитель госдепартамента высокого ранга."Что касается соглашения между США и Германией… мы ожидаем возможности для взаимодействия с новым правительством ФРГ, а также намерены работать с Германией и Украиной в трехстороннем формате (по данному вопросу", - сказал американский дипломат."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/sp-2-1742282414.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша