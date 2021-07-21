https://ria.ru/20210721/gosdep-1742291322.html

Госдеп раскрыл цель США в отношении "Северного потока — 2"

Госдеп раскрыл цель США в отношении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Госдеп раскрыл цель США в отношении "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок, заявил в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:05

2021-07-21T22:05

2021-07-21T22:51

северный поток — 2

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок, заявил в среду высокопоставленный представитель госдепартамента, комментируя достижение договоренностей между США и ФРГ по проекту газопровода "Северный поток 2"."Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить потерю со стороны Украины каких-либо доходов от транзита (газа) как можно дольше", - сказал американский дипломат в ходе телефонного брифинга.Ранее в среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210721/gosdep-1742291979.html

сша

украина

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северный поток — 2, сша, украина