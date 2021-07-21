https://ria.ru/20210721/gosdep-1742290778.html

Госдеп заявил, что опасается использования Россией газа как оружия

Госдеп заявил, что опасается использования Россией газа как оружия - РИА Новости, 21.07.2021

Госдеп заявил, что опасается использования Россией газа как оружия

США и Германия не станут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие, заявил госдепартамент в контексте совместных мер Вашингтона и Берлина по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:59

2021-07-21T21:59

2021-07-21T23:55

россия

северный поток — 2

государственный департамент сша

германия

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США и Германия не станут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие, заявил госдепартамент в контексте совместных мер Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2"."Наше совместное заявление посылает ясное сообщение: США и Германия не будут терпеть использование Россией энергии как геополитического оружия в Европе или эскалации агрессии против Украины", - сказал высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Как заявили в госдепе, пакет договоренностей США и Германии будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/potok-1742297896.html

россия

германия

сша

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россия, северный поток — 2, государственный департамент сша, германия, сша