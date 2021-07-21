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Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца
Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца - РИА Новости, 21.07.2021
Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца
Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили РИА Новости в Ставропольском... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:14
2021-07-21T23:24
россия
ставропольский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
дело руководства гибдд ставрополья
происшествия
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.Полицейский проходит по делу о взятках на общую сумму 19 миллионов рублей.Как уточнил прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин, пятерых фигурантов заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест, одному в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.Как заявлял на суде Сафонов, он сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210720/osobnyak-1742032144.html
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россия, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, дело руководства гибдд ставрополья, происшествия
21:14 21.07.2021 (обновлено: 23:24 21.07.2021)
 
Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкНачальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.
Полицейский проходит по делу о взятках на общую сумму 19 миллионов рублей.
Как уточнил прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин, пятерых фигурантов заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест, одному в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.
Как заявлял на суде Сафонов, он сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.
Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 16:06
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.
Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.
По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
 
РоссияСтавропольский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайДело руководства ГИБДД СтавропольяПроисшествия
 
 
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