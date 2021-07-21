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Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца - РИА Новости, 21.07.2021

Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили РИА Новости в Ставропольском... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:14

2021-07-21T21:14

2021-07-21T23:24

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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дело руководства гибдд ставрополья

происшествия

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ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.Полицейский проходит по делу о взятках на общую сумму 19 миллионов рублей.Как уточнил прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин, пятерых фигурантов заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест, одному в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.Как заявлял на суде Сафонов, он сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210720/osobnyak-1742032144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, дело руководства гибдд ставрополья, происшествия