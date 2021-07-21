https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В - РИА Новости, 21.07.2021
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T05:04
2021-07-21T05:04
2021-07-21T10:39
гепатит b
коронавирус covid-19
россия
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.Сейчас в мире насчитывается более 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. При этом полностью излечиться от него пока невозможно.
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гепатит b, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество
05:04 21.07.2021 (обновлено: 10:39 21.07.2021)
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В