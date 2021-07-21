https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В - РИА Новости, 21.07.2021

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T05:04

2021-07-21T05:04

2021-07-21T10:39

гепатит b

коронавирус covid-19

россия

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.Сейчас в мире насчитывается более 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. При этом полностью излечиться от него пока невозможно.

https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гепатит b, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество