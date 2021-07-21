Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В - РИА Новости, 21.07.2021
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T05:04
2021-07-21T10:39
гепатит b
коронавирус covid-19
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739011771_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_dd488cefe12fcbdcbb654a9621e55e66.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.Сейчас в мире насчитывается более 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. При этом полностью излечиться от него пока невозможно.
https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739011771_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_6278549fe22663353b45321e1f018863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гепатит b, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество
05:04 21.07.2021 (обновлено: 10:39 21.07.2021)
 
Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.

"Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99 процентов вирусных геномов в инфицированных клетках", — говорится в сообщении.

Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.
Сейчас в мире насчитывается более 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. При этом полностью излечиться от него пока невозможно.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
04:13
Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
 
Гепатит BКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
Лента новостейМолния