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Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2"
Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2"
Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:03
2021-07-21T23:03
россия
цены на нефть
северный поток — 2
газпром
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют данные Московской биржи.К 22.12 мск бумаги росли в цене на 1,45%, до 281,35 рубля (близко к максимуму среды), а до выхода подробностей соглашения акции газового концерна дорожали в пределах 0,7%.Большинство тезисов договоренности носит обтекаемый характер: США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие; Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях. Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Госдеп также сообщал, что США будут работать с Германией в контексте "Северного потока 2", чтобы защитить инвестиции.При этом главы МИД Украины и Польши заявили, что отказ от попыток остановить запуск "Северного потока 2" создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы, а также углубляет разногласия между членами НАТО и ЕС."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, газпром, экономика
23:03 21.07.2021
 
Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2"

Акции "Газпрома" ускорились в два раза на фоне соглашения США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

© Фото : ГазпромАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Газпром
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют данные Московской биржи.
К 22.12 мск бумаги росли в цене на 1,45%, до 281,35 рубля (близко к максимуму среды), а до выхода подробностей соглашения акции газового концерна дорожали в пределах 0,7%.
Большинство тезисов договоренности носит обтекаемый характер: США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие; Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях. Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Госдеп также сообщал, что США будут работать с Германией в контексте "Северного потока 2", чтобы защитить инвестиции.
При этом главы МИД Украины и Польши заявили, что отказ от попыток остановить запуск "Северного потока 2" создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы, а также углубляет разногласия между членами НАТО и ЕС.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:13В мире
"Газпром" купил все предложенные транзитные мощности Украины на август
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
 
РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2ГазпромЭкономика
 
 
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