https://ria.ru/20210721/gazprom-1742295375.html

Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2"

Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Акции "Газпрома" ускорились на фоне соглашения по "Северному потоку — 2"

Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:03

2021-07-21T23:03

2021-07-21T23:03

россия

цены на нефть

северный поток — 2

газпром

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют данные Московской биржи.К 22.12 мск бумаги росли в цене на 1,45%, до 281,35 рубля (близко к максимуму среды), а до выхода подробностей соглашения акции газового концерна дорожали в пределах 0,7%.Большинство тезисов договоренности носит обтекаемый характер: США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие; Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях. Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Госдеп также сообщал, что США будут работать с Германией в контексте "Северного потока 2", чтобы защитить инвестиции.При этом главы МИД Украины и Польши заявили, что отказ от попыток остановить запуск "Северного потока 2" создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы, а также углубляет разногласия между членами НАТО и ЕС."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/gazprom-1741858838.html

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россия, цены на нефть, северный поток — 2, газпром, экономика