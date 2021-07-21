https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742239086.html

Советник Госдепа объяснил отказ от санкций против "Северного потока — 2"

Советник Госдепа объяснил отказ от санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Советник Госдепа объяснил отказ от санкций против "Северного потока — 2"

США не пошли на санкции против газопровода "Северный поток — 2", потому что считают их неэффективными на данном этапе, учитывая, что труба почти достроена,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:45

2021-07-21T16:45

2021-07-21T17:03

государственный департамент сша

северный поток — 2

германия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765417_202:687:2622:2048_1920x0_80_0_0_78f872cb818b1177c15c7f8f1b437b82.jpg

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. США не пошли на санкции против газопровода "Северный поток — 2", потому что считают их неэффективными на данном этапе, учитывая, что труба почти достроена, заявил в среду советник Государственного департамента США Дерек Шолле.По его словам, из-за угрозы санкций Германия села за стол переговоров и вступила в конструктивные дискуссии о дальнейших действиях. "Мы очень четко даем понять наши опасения, а также наши ожидания от немецких друзей касательно помощи Украине, ее энергетическому будущему и борьбе с российской агрессией, в обеспечении того, что Россия не будет использовать энергоносители как оружие", - добавил Шолле.Он также сообщил, что руководство Украины в курсе переговоров между США и ФРГ по "Северному потоку — 2"."Я делал очень много звонков (на Украину – ред.) из Вашингтона, а сейчас я здесь, чтобы пообщаться лично, и мы делаем все возможное, чтобы наши украинские друзья были обо всем проинформированы", - сказал он.Комментируя подготовку соглашения с ФРГ по "Северному потоку — 2" , Дерек Шолле заявил, что о нем объявят очень скоро, стороны близки к завершению."Это (объявление о соглашении - ред.) будет очень скоро, мы близки к завершению. Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", - добавил Шолле."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T16:45 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный департамент сша, северный поток — 2, германия, сша, экономика