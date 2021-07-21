Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742182724.html
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:20
2021-07-21T13:35
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
ангела меркель
дмитрий песков
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736063684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9380bc17d1dbad8e714d826e53237f8.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, одной из тем которых был "Северный поток — 2". Как писали американские СМИ, стороны смогли устранить разногласия по этому вопросу и в ближайшие дни объявят о сделке."Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание &lt;…&gt;, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал журналистам Песков.При этом он отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как орудие политического давления на Киев.Он предложил дождаться какой-либо официальной информации на этот счет и только тогда давать оценки.Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, Литва, Латвия и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, тем не менее оно близится к завершению: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742156548.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736063684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98293786fc4229b4361f9b3e8cb15010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, ангела меркель, дмитрий песков, германия, сша, в мире
12:20 21.07.2021 (обновлено: 13:35 21.07.2021)
 
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

Пресс-секретарь Песков: мы знаем, что Германия и США достигли понимания по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, одной из тем которых был "Северный поток — 2". Как писали американские СМИ, стороны смогли устранить разногласия по этому вопросу и в ближайшие дни объявят о сделке.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
09:51В мире
США попросили Украину "помолчать" в ситуации с "Северным потоком-2"
"Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание <…>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал журналистам Песков.
При этом он отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как орудие политического давления на Киев.
"Так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — добавил пресс-секретарь.
Он предложил дождаться какой-либо официальной информации на этот счет и только тогда давать оценки.
Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, Литва, Латвия и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, тем не менее оно близится к завершению: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Ангела МеркельДмитрий ПесковГерманияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
Лента новостейМолния