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Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:20
2021-07-21T12:20
2021-07-21T13:35
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
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дмитрий песков
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, одной из тем которых был "Северный поток — 2". Как писали американские СМИ, стороны смогли устранить разногласия по этому вопросу и в ближайшие дни объявят о сделке."Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание <…>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал журналистам Песков.При этом он отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как орудие политического давления на Киев.Он предложил дождаться какой-либо официальной информации на этот счет и только тогда давать оценки.Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, Литва, Латвия и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, тем не менее оно близится к завершению: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742156548.html
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, ангела меркель, дмитрий песков, германия, сша, в мире
12:20 21.07.2021 (обновлено: 13:35 21.07.2021)
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
Пресс-секретарь Песков: мы знаем, что Германия и США достигли понимания по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В Кремле осведомлены о том, что Германия и США
пришли к соглашению по "Северному потоку — 2
", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, одной из тем которых был "Северный поток — 2". Как писали американские СМИ, стороны смогли устранить разногласия по этому вопросу и в ближайшие дни объявят о сделке.
"Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание <…>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал журналистам Песков.
При этом он отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как орудие политического давления на Киев.
"Так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — добавил пресс-секретарь.
Он предложил дождаться какой-либо официальной информации на этот счет и только тогда давать оценки.
Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, Литва
, Латвия
и Польша
, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, тем не менее оно близится к завершению: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа.
В Москве
неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.