https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742182724.html

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:20

2021-07-21T12:20

2021-07-21T13:35

россия

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

ангела меркель

дмитрий песков

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736063684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9380bc17d1dbad8e714d826e53237f8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Германия и США пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, одной из тем которых был "Северный поток — 2". Как писали американские СМИ, стороны смогли устранить разногласия по этому вопросу и в ближайшие дни объявят о сделке."Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание <…>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — сказал журналистам Песков.При этом он отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как орудие политического давления на Киев.Он предложил дождаться какой-либо официальной информации на этот счет и только тогда давать оценки.Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива, Литва, Латвия и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, тем не менее оно близится к завершению: первую нитку уже достроили, закончить вторую, по словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, планируется в конце августа. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742156548.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, ангела меркель, дмитрий песков, германия, сша, в мире