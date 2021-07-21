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Галявиева в ближайшие дни этапируют в Казань
Галявиева в ближайшие дни этапируют в Казань - РИА Новости, 21.07.2021
Галявиева в ближайшие дни этапируют в Казань
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев в ближайшие дни должен быть этапирован из московского СИЗО в Казань, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:56
2021-07-21T17:23
ильназ галявиев
казань
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев в ближайшие дни должен быть этапирован из московского СИЗО в Казань, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 21 июля рассказал РИА Новости, что Галявиева после экспертизы перевели в московское СИЗО "Бутырка".
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ильназ галявиев, казань
16:56 21.07.2021 (обновлено: 17:23 21.07.2021)
 
Галявиева в ближайшие дни этапируют в Казань

Галявиева в ближайшие дни переведут из Москвы в Казань

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев в ближайшие дни должен быть этапирован из московского СИЗО в Казань, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ближайшее время, дни, Галявиев должен быть переведен из СИЗО в Москве обратно в Казань. Такова типичная практика", - сказал собеседник агентства.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 13:59
В вузе, где учился Галявиев, обратят внимание на "тихих" студентов
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 21 июля рассказал РИА Новости, что Галявиева после экспертизы перевели в московское СИЗО "Бутырка".
 
Ильназ ГалявиевКазань
 
 
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