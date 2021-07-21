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В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки"
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки" - РИА Новости, 21.07.2021
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки"
Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:26
2021-07-21T15:44
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.По его данным, это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы. Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но СМИ писали, что арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовой убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, жертвами которых стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.
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ильназ галявиев
15:26 21.07.2021 (обновлено: 15:44 21.07.2021)
 

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
По его данным, это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но СМИ писали, что арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовой убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, жертвами которых стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.
В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
13:45
Юрист рассказал о последствиях возможного признания Галявиева невменяемым
 
Ильназ Галявиев
 
 
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