https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742224650.html

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки"

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки" - РИА Новости, 21.07.2021

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу "Бутырки"

Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:26

2021-07-21T15:26

2021-07-21T15:44

ильназ галявиев

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.По его данным, это произошло после проведения психолого-психиатрической экспертизы. Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но СМИ писали, что арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовой убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, жертвами которых стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742199466.html

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2021

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ильназ галявиев