https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742222310.html

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2 - РИА Новости, 21.07.2021

В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен после экспертизы в московское СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:22

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

онк

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен после экспертизы в московское СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы", - сказал он.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742199466.html

москва

казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк, москва, казань, происшествия