https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742222310.html
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2 - РИА Новости, 21.07.2021
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен после экспертизы в московское СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:17
2021-07-21T15:17
2021-07-21T15:22
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
онк
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведен после экспертизы в московское СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы", - сказал он.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742199466.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк, москва, казань, происшествия
15:17 21.07.2021 (обновлено: 15:22 21.07.2021)
В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
ОНК: Галявиева перевели после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2