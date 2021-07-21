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Юрист рассказал о последствиях возможного признания Галявиева невменяемым
Юрист рассказал о последствиях возможного признания Галявиева невменяемым - РИА Новости, 21.07.2021
Юрист рассказал о последствиях возможного признания Галявиева невменяемым
Если суд назначит Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе, принудительное лечение, его могут отпустить из медучреждения и через... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:45
2021-07-21T13:57
ильназ галявиев
россия
здоровье - общество
казань
происшествия
стрельба в школе в казани
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Если суд назначит Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе, принудительное лечение, его могут отпустить из медучреждения и через полгода, а могут лечить и годами, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления. Следственный комитет в свою очередь заявил РИА Новости, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении юноши еще не завершена.Эксперт пояснил, что невменяемое лицо, согласно законодательству, не может нести уголовной ответственности. Однако если человек представляет общественную опасность, суд будет решать, применять ли к нему принудительные меры медицинского характера. По словам Головко, таких граждан обычно помещают в закрытое медучреждение с "достаточно жестким режимом"."Но стоит заметить, что лицо помещается не на какой-то определенный срок, а на период принудительного лечения. То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей - это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился. Такое решение прежде всего зависит от медицинской комиссии, но, конечно, нужно соблюдать меры безопасности, поэтому оно принимается с учетом мнения врачей судом", - сказал Головко.Он добавил, что после лечения, когда суд на основании заключения комиссии решит, что пациент уже не представляет угрозы, его выпишут из закрытого медучреждения, но наблюдение за ним будет продолжаться.При этом юрист пояснил, что в случае признания невменяемым из-под ареста Галявиева не выпустят: его должны содержать в закрытом стационарном психиатрическом учреждении под жестким контролем. "Возможно, он уже сейчас проходит какое-то лечение", - заключил собеседник.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html
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ильназ галявиев, россия, здоровье - общество, казань, происшествия, стрельба в школе в казани
13:45 21.07.2021 (обновлено: 13:57 21.07.2021)
 
Юрист рассказал о последствиях возможного признания Галявиева невменяемым

Юрист Леонид Головко: если Галявиева признают невменяемым, его могут отпустить через полгода

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Если суд назначит Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе, принудительное лечение, его могут отпустить из медучреждения и через полгода, а могут лечить и годами, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.
Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления. Следственный комитет в свою очередь заявил РИА Новости, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении юноши еще не завершена.
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Эксперт пояснил, что невменяемое лицо, согласно законодательству, не может нести уголовной ответственности. Однако если человек представляет общественную опасность, суд будет решать, применять ли к нему принудительные меры медицинского характера. По словам Головко, таких граждан обычно помещают в закрытое медучреждение с "достаточно жестким режимом".
"Но стоит заметить, что лицо помещается не на какой-то определенный срок, а на период принудительного лечения. То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей - это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился. Такое решение прежде всего зависит от медицинской комиссии, но, конечно, нужно соблюдать меры безопасности, поэтому оно принимается с учетом мнения врачей судом", - сказал Головко.
Он добавил, что после лечения, когда суд на основании заключения комиссии решит, что пациент уже не представляет угрозы, его выпишут из закрытого медучреждения, но наблюдение за ним будет продолжаться.
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При этом юрист пояснил, что в случае признания невменяемым из-под ареста Галявиева не выпустят: его должны содержать в закрытом стационарном психиатрическом учреждении под жестким контролем. "Возможно, он уже сейчас проходит какое-то лечение", - заключил собеседник.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
 
Ильназ ГалявиевРоссияЗдоровье - ОбществоКазаньПроисшествияСтрельба в школе в Казани
 
 
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