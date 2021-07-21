https://ria.ru/20210721/galyaviev-1742185427.html

СК прокомментировал признание Галявиева невменяемым

СК прокомментировал признание Галявиева невменяемым - РИА Новости, 21.07.2021

СК прокомментировал признание Галявиева невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:36

2021-07-21T12:36

2021-07-21T13:34

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

общественная наблюдательная комиссия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается, рассказали РИА Новости в Следственном Комитете.Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского признал его невменяемым на момент совершения преступления."Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена", — ответили в СК на запрос агентства.Как пояснили в ведомстве, у следствия еще нет медицинских заключений.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, погибли семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.Его арестовали, в случае признания вменяемым злоумышленнику грозило бы пожизненное лишение свободы.Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК России, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.В то же время он неоднократно обращался в больницу с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовал Галявиев) предлагается выдавать только после того, как человек уже владел пять лет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.

https://ria.ru/20210705/oruzhie-1739961485.html

https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия