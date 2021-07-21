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Галявиева, напавшего на школу в Казани, признали невменяемым
Галявиева, напавшего на школу в Казани, признали невменяемым - РИА Новости, 21.07.2021
Галявиева, напавшего на школу в Казани, признали невменяемым
Экспертиза признала обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева невменяемым, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:10
2021-07-21T12:32
ильназ галявиев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экспертиза признала обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева невменяемым, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.При этом в СК РИА Новости заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева не завершена.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Его арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК России, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовал Галявиев) предлагается выдавать только после того, как человек уже владел пять лет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.
https://ria.ru/20210514/vuz-1732306592.html
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ильназ галявиев
12:10 21.07.2021 (обновлено: 12:32 21.07.2021)
 

Галявиева, напавшего на школу в Казани, признали невменяемым

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экспертиза признала обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева невменяемым, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в публикации на сайте газеты.

При этом в СК РИА Новости заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева не завершена.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Его арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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В вузе, где учился Галявиев, обратят внимание на "тихих" студентов
Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК России, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.
В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовал Галявиев) предлагается выдавать только после того, как человек уже владел пять лет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.
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