12:10 21.07.2021 (обновлено: 12:32 21.07.2021)
Галявиева, напавшего на школу в Казани, признали невменяемым
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экспертиза признала обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева невменяемым, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.
"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в публикации на сайте газеты.
При этом в СК РИА Новости заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева не завершена.
Его арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.
Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК России, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.
В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовал Галявиев) предлагается выдавать только после того, как человек уже владел пять лет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.
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