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Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность - РИА Новости, 21.07.2021
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность
Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:01
2021-07-21T09:01
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 21 июл - РИА Новости. Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу и пообещав расследовать убийство национального лидера.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и лечилась в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы."Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства. ...Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса", - сказал Анри в своем первом обращении к народу после вступления в должность.Назначенный на пост премьера за два дня до убийства президента Моиза 71-летний политик пообещал найти виновных в этом преступлении."Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я за поиски истины", - отметил Анри.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
09:01 21.07.2021
 
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность

Назначенный премьером Гаити за два дня до гибели президента Ариэль Анри вступил в должность

© AP Photo / Matias DelacroixПремьер-министр Гаити Ариэль Анри
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Matias Delacroix
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 21 июл - РИА Новости. Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу и пообещав расследовать убийство национального лидера.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и лечилась в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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"Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства. ...Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса", - сказал Анри в своем первом обращении к народу после вступления в должность.
Назначенный на пост премьера за два дня до убийства президента Моиза 71-летний политик пообещал найти виновных в этом преступлении.
"Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я за поиски истины", - отметил Анри.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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