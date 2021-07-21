https://ria.ru/20210721/gaiti-1742149055.html

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность - РИА Новости, 21.07.2021

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность

Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:01

2021-07-21T09:01

2021-07-21T09:01

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742149001_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_a79ddb9c629ac7d5159d70ce010d67e2.jpg

ПОРТ-О-ПРЕНС, 21 июл - РИА Новости. Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу и пообещав расследовать убийство национального лидера.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и лечилась в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы."Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства. ...Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса", - сказал Анри в своем первом обращении к народу после вступления в должность.Назначенный на пост премьера за два дня до убийства президента Моиза 71-летний политик пообещал найти виновных в этом преступлении."Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я за поиски истины", - отметил Анри.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире