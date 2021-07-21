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Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность - РИА Новости, 21.07.2021
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность
Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:01
2021-07-21T09:01
2021-07-21T09:01
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 21 июл - РИА Новости. Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность, призвав сограждан к диалогу и пообещав расследовать убийство национального лидера.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и лечилась в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы."Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства. ...Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса", - сказал Анри в своем первом обращении к народу после вступления в должность.Назначенный на пост премьера за два дня до убийства президента Моиза 71-летний политик пообещал найти виновных в этом преступлении."Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я за поиски истины", - отметил Анри.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность
Назначенный премьером Гаити за два дня до гибели президента Ариэль Анри вступил в должность