16:26 21.07.2021 (обновлено: 17:02 21.07.2021)
В Госдепе высказались об участии США в "нормандском формате"
Советник Госдепа Шолле: участие США в "нормандском формате" не поможет решить конфликт в Донбассе
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу, с обязательным участием США.
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"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы. Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает", - сказал Шолле в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в среду.
По его словам, вопрос урегулирования конфликта на востоке будет темой скорой встречи президентов США и Украины. "Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - добавил советник.
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Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.