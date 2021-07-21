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В Госдепе высказались об участии США в "нормандском формате"
В Госдепе высказались об участии США в "нормандском формате" - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдепе высказались об участии США в "нормандском формате"
Участие США в "нормандском формате" – не то, что поможет решить проблему на востоке Украины, заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:26
2021-07-21T17:02
россия
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
киев
ситуация в днр и лнр
сша
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Участие США в "нормандском формате" – не то, что поможет решить проблему на востоке Украины, заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу, с обязательным участием США."На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы. Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает", - сказал Шолле в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в среду.По его словам, вопрос урегулирования конфликта на востоке будет темой скорой встречи президентов США и Украины. "Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - добавил советник.Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210716/ukraina-1741513314.html
россия
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сша
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россия, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), владимир зеленский, дмитрий песков, оон, киев, ситуация в днр и лнр, сша, украина, в мире
16:26 21.07.2021 (обновлено: 17:02 21.07.2021)
 
В Госдепе высказались об участии США в "нормандском формате"

Советник Госдепа Шолле: участие США в "нормандском формате" не поможет решить конфликт в Донбассе

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Участие США в "нормандском формате" – не то, что поможет решить проблему на востоке Украины, заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу, с обязательным участием США.
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"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы. Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает", - сказал Шолле в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в среду.
По его словам, вопрос урегулирования конфликта на востоке будет темой скорой встречи президентов США и Украины. "Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - добавил советник.
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Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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