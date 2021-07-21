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Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины - РИА Новости, 21.07.2021
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины
Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:11
2021-07-21T22:11
2021-07-21T23:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США."Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", - сказала представитель госдепа.Кроме того, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка, заявили в Госдепе."Этот пакет мер создан для того, чтобы ответить на те угрозы, которые представляет ("Северный поток 2") для европейского энергетического рынка..." - сказала представитель госдепартамента на брифинге журналистам.Она сообщила, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять своих обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.
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северный поток — 2, в мире, германия, сша, украина
22:11 21.07.2021 (обновлено: 23:00 21.07.2021)
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины
Германия организует "Зеленый фонд" в размере миллиарда долларов для энергобезопасности Украины
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия
согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины
, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США
.
"Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", - сказала представитель госдепа.
Кроме того, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка, заявили в Госдепе.
"Этот пакет мер создан для того, чтобы ответить на те угрозы, которые представляет ("Северный поток 2") для европейского энергетического рынка..." - сказала представитель госдепартамента на брифинге журналистам.
Она сообщила, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять своих обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.