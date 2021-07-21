https://ria.ru/20210721/fond-1742291879.html

Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины

Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины - РИА Новости, 21.07.2021

Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины

Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:11

2021-07-21T22:11

2021-07-21T23:00

северный поток — 2

в мире

германия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США."Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", - сказала представитель госдепа.Кроме того, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка, заявили в Госдепе."Этот пакет мер создан для того, чтобы ответить на те угрозы, которые представляет ("Северный поток 2") для европейского энергетического рынка..." - сказала представитель госдепартамента на брифинге журналистам.Она сообщила, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять своих обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

германия

сша

украина

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северный поток — 2, в мире, германия, сша, украина