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Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины - РИА Новости, 21.07.2021
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины
Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:11
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северный поток — 2
в мире
германия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США."Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", - сказала представитель госдепа.Кроме того, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка, заявили в Госдепе."Этот пакет мер создан для того, чтобы ответить на те угрозы, которые представляет ("Северный поток 2") для европейского энергетического рынка..." - сказала представитель госдепартамента на брифинге журналистам.Она сообщила, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять своих обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
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северный поток — 2, в мире, германия, сша, украина
22:11 21.07.2021 (обновлено: 23:00 21.07.2021)
 
Германия организует "Зеленый фонд" для энергобезопасности Украины

Германия организует "Зеленый фонд" в размере миллиарда долларов для энергобезопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", - сказала представитель госдепа.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Кроме того, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка, заявили в Госдепе.
"Этот пакет мер создан для того, чтобы ответить на те угрозы, которые представляет ("Северный поток 2") для европейского энергетического рынка..." - сказала представитель госдепартамента на брифинге журналистам.
Она сообщила, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять своих обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2В миреГерманияСШАУкраина
 
 
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