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В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес - РИА Новости, 21.07.2021
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу Pussy Riot Маргариту Коновалову (псевдоним Рита Флорес), ее везут в отдел полиции "Котловка", РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:57
2021-07-21T17:28
россия
омон россии
екатерина самуцевич
мария алехина
надежда толоконникова
происшествия
pussy riot
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу Pussy Riot Маргариту Коновалову (псевдоним Рита Флорес), ее везут в отдел полиции "Котловка", сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции."Риту задержали и везут в ОВД "Котловка". Причина задержания пока не ясна", - сказал собеседник агентства.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
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россия, омон россии, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, происшествия, pussy riot, москва
16:57 21.07.2021 (обновлено: 17:28 21.07.2021)
 
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес, ее везут в ОВД "Котловка"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу Pussy Riot Маргариту Коновалову (псевдоним Рита Флорес), ее везут в отдел полиции "Котловка", сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
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"Риту задержали и везут в ОВД "Котловка". Причина задержания пока не ясна", - сказал собеседник агентства.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
 
РоссияОМОН РоссииЕкатерина СамуцевичМария АлехинаНадежда ТолоконниковаПроисшествияPussy RiotМосква
 
 
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