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Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14
Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14 - РИА Новости, 21.07.2021
Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14
Новикомбанк подписал на МАКС-2021 cоглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) об организации финансирования кооперации в рамках программы... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:15
2021-07-21T12:15
объединенная двигателестроительная корпорация
новикомбанк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк подписал на МАКС-2021 cоглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) об организации финансирования кооперации в рамках программы серийного производства авиадвигателей ПД-14, сообщает банк.Новикомбанк является стратегическим партнером ОДК, программа партнерства предусматривает организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации, в том числе по производству авиадвигателей ПД-14, вертолетных двигателей типа ВК-2500, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих установок.ПД-14 - первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель гражданской авиации, разработанный для перспективного российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера МС-21-310.
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объединенная двигателестроительная корпорация, новикомбанк, технологии, новости компаний - экономика
12:15 21.07.2021
 

Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк подписал на МАКС-2021 cоглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) об организации финансирования кооперации в рамках программы серийного производства авиадвигателей ПД-14, сообщает банк.
Новикомбанк является стратегическим партнером ОДК, программа партнерства предусматривает организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации, в том числе по производству авиадвигателей ПД-14, вертолетных двигателей типа ВК-2500, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих установок.
ПД-14 - первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель гражданской авиации, разработанный для перспективного российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера МС-21-310.
"Банк финансирует работы в рамках кооперации по производству ключевого элемента МС-21 — двигателя ПД-14 - по всей цепочке жизненного цикла проекта. При участии банка проект переходит к стадии серийного производства. Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но для всей российской промышленности. Участие в столь масштабных проектах требует особого подхода к финансированию и Новикомбанк успешно создает уникальные решения, которые позволяют нашим предприятиям достигать технологического лидерства", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 11:27
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей
 
Объединенная двигателестроительная корпорацияНовикомбанкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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