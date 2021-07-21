Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк подписал на МАКС-2021 cоглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) об организации финансирования кооперации в рамках программы серийного производства авиадвигателей ПД-14, сообщает банк.
Новикомбанк является стратегическим партнером ОДК, программа партнерства предусматривает организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации, в том числе по производству авиадвигателей ПД-14, вертолетных двигателей типа ВК-2500, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих установок.
ПД-14 - первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель гражданской авиации, разработанный для перспективного российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера МС-21-310.
"Банк финансирует работы в рамках кооперации по производству ключевого элемента МС-21 — двигателя ПД-14 - по всей цепочке жизненного цикла проекта. При участии банка проект переходит к стадии серийного производства. Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но для всей российской промышленности. Участие в столь масштабных проектах требует особого подхода к финансированию и Новикомбанк успешно создает уникальные решения, которые позволяют нашим предприятиям достигать технологического лидерства", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.