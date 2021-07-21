Новикомбанк профинансирует кооперацию по производству ПД-14

"Банк финансирует работы в рамках кооперации по производству ключевого элемента МС-21 — двигателя ПД-14 - по всей цепочке жизненного цикла проекта. При участии банка проект переходит к стадии серийного производства. Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но для всей российской промышленности. Участие в столь масштабных проектах требует особого подхода к финансированию и Новикомбанк успешно создает уникальные решения, которые позволяют нашим предприятиям достигать технологического лидерства", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.