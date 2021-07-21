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Президент Эстонии на велосипеде провела инспекцию границы с Россией

Президент Эстонии на велосипеде провела инспекцию границы с Россией - РИА Новости, 21.07.2021

Президент Эстонии на велосипеде провела инспекцию границы с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник проехала на велосипеде вдоль участка границы с Россией, отметив, хорошее развитие пограничной инфраструктуры. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:39

2021-07-21T17:39

2021-07-21T17:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник проехала на велосипеде вдоль участка границы с Россией, отметив, хорошее развитие пограничной инфраструктуры.Президент отметила, что граница находится под охраной и ее обустройство продолжается. "Развитие приграничной инфраструктуры даже за те четыре с половиной года, что я нахожусь в должности президента республики, впечатляет", - подчеркнула она.По словам Кальюлайд, сегодня нет никаких признаков возрастающего миграционного давления на эстонской границе. "Но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии. И мы не только наблюдаем, но и готовимся", - добавила она.На прошлой неделе глава пограничной службы Эгерт Беличев сообщил, что строительство первой очереди приграничной инфраструктуры на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику. Сейчас построена часть пограничного ограждения, проложены несколько патрульных дорог, а в заболоченных местах пограничники могут передвигаться по понтонной дороге.Согласно проекту, на границе будет установлена электронная охранная система, планируется использование беспилотников. Эстонские власти отмечают, что любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

https://ria.ru/20210304/prizyv-1599891088.html

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россия, керсти кальюлайд, эстония, латвия, в мире, политика