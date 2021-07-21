https://ria.ru/20210721/ekspertiza-1742170826.html

Галявиева признали невменяемым, сообщили в ОНК

Галявиева признали невменяемым, сообщили в ОНК - РИА Новости, 21.07.2021

Галявиева признали невменяемым, сообщили в ОНК

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:29

2021-07-21T11:29

2021-07-21T13:43

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

казань

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Сейчас юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовалось в Казани) предлагается выдавать только после того, как человек уже пять лет владеет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.

https://ria.ru/20210514/vuz-1732306592.html

https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, казань