11:29 21.07.2021 (обновлено: 13:43 21.07.2021)
Галявиева признали невменяемым, сообщили в ОНК
ОНК: центр Сербского признал Галявиева, убившего девять человек в школе в Казани, невменяемым
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, сообщила "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.
"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в публикации на сайте газеты.
Сейчас юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.
Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.
В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовалось в Казани) предлагается выдавать только после того, как человек уже пять лет владеет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.
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