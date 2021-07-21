https://ria.ru/20210721/egipet-1742160324.html
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi - РИА Новости, 21.07.2021
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi
Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:06
2021-07-21T13:06
2021-07-21T13:06
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туризм
туризм
пирамиды
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
каир (город)
египет
луксор
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает АТОР.Предполагается, что на 30 археологических памятниках и в музеях, включая пирамиды Гизы, музей в Каире, храмы Луксора, до конца года появится бесплатный беспроводной доступ в сеть.Это позволит гостям в режиме онлайн размещать в соцсетях фотографии и видеоролики, вести онлайн-трансляции, объясняют чиновники Минтуризма.Кроме того, наличие высокоскоростного интернета дает возможность оплачивать билеты и другие покупки банковской картой. Также это позволит отдыхающим самостоятельно изучать информацию о памятниках и музейных артефактах посредством считывания QR-кодов на табличках.Для популяризации поездок в Египет разрабатываются виртуальные туры по некоторым археологическим памятникам и музеям. Они будут доступны на официальных страницах Минтуризма в соцсетях.Расширение доступа к WI-Fi и повышение скорости интернета на туристических объектах названо одним из приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства Египта. Предоставлять путешественникам качественную связь теперь обязали и отели.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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достопримечательности, туризм, пирамиды, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет, луксор, интернет
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает
АТОР.
Предполагается, что на 30 археологических памятниках и в музеях, включая пирамиды Гизы, музей в Каире, храмы Луксора, до конца года появится бесплатный беспроводной доступ в сеть.
Это позволит гостям в режиме онлайн размещать в соцсетях фотографии и видеоролики, вести онлайн-трансляции, объясняют чиновники Минтуризма.
Кроме того, наличие высокоскоростного интернета дает возможность оплачивать билеты и другие покупки банковской картой. Также это позволит отдыхающим самостоятельно изучать информацию о памятниках и музейных артефактах посредством считывания QR-кодов на табличках.
Для популяризации поездок в Египет разрабатываются виртуальные туры по некоторым археологическим памятникам и музеям. Они будут доступны на официальных страницах Минтуризма в соцсетях.
Расширение доступа к WI-Fi и повышение скорости интернета на туристических объектах названо одним из приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства Египта. Предоставлять путешественникам качественную связь теперь обязали и отели.