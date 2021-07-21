Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210721/egipet-1742160324.html
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi - РИА Новости, 21.07.2021
В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi
Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:06
2021-07-21T13:06
достопримечательности
туризм
туризм
пирамиды
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
каир (город)
египет
луксор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151329/80/1513298075_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2c8076642e6cd53fdd32275321aaedf.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает АТОР.Предполагается, что на 30 археологических памятниках и в музеях, включая пирамиды Гизы, музей в Каире, храмы Луксора, до конца года появится бесплатный беспроводной доступ в сеть.Это позволит гостям в режиме онлайн размещать в соцсетях фотографии и видеоролики, вести онлайн-трансляции, объясняют чиновники Минтуризма.Кроме того, наличие высокоскоростного интернета дает возможность оплачивать билеты и другие покупки банковской картой. Также это позволит отдыхающим самостоятельно изучать информацию о памятниках и музейных артефактах посредством считывания QR-кодов на табличках.Для популяризации поездок в Египет разрабатываются виртуальные туры по некоторым археологическим памятникам и музеям. Они будут доступны на официальных страницах Минтуризма в соцсетях.Расширение доступа к WI-Fi и повышение скорости интернета на туристических объектах названо одним из приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства Египта. Предоставлять путешественникам качественную связь теперь обязали и отели.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
каир (город)
египет
луксор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151329/80/1513298075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0efd1f38ff67829658f172430326f73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достопримечательности, туризм, пирамиды, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет, луксор, интернет
13:06 21.07.2021
 

В Египте на главных туробъектах появится бесплатный Wi-Fi

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Египта планируют обеспечить посетителей главных достопримечательностей страны бесплатным интернетом, сообщает АТОР.
Предполагается, что на 30 археологических памятниках и в музеях, включая пирамиды Гизы, музей в Каире, храмы Луксора, до конца года появится бесплатный беспроводной доступ в сеть.
Это позволит гостям в режиме онлайн размещать в соцсетях фотографии и видеоролики, вести онлайн-трансляции, объясняют чиновники Минтуризма.
Кроме того, наличие высокоскоростного интернета дает возможность оплачивать билеты и другие покупки банковской картой. Также это позволит отдыхающим самостоятельно изучать информацию о памятниках и музейных артефактах посредством считывания QR-кодов на табличках.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
Для популяризации поездок в Египет разрабатываются виртуальные туры по некоторым археологическим памятникам и музеям. Они будут доступны на официальных страницах Минтуризма в соцсетях.
Расширение доступа к WI-Fi и повышение скорости интернета на туристических объектах названо одним из приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства Египта. Предоставлять путешественникам качественную связь теперь обязали и отели.
Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 08:00Туризм
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
 
ТуризмДостопримечательностиТуризмпирамидыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКаир (город)ЕгипетЛуксорИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
15:08Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
Лента новостейМолния