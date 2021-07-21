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Краснодарский край
https://ria.ru/20210721/edinoborstva-1742287446.html
На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах
На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах - РИА Новости, 21.07.2021
На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах
Власти Краснодарского края в текущем году планируют построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография", сообщает... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:13
2021-07-21T21:13
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
европа
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году планируют построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография", сообщает администрация региона."В этом году планируем построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография". В 2022 году будем строить центры в 11 районах. В перспективе такие объекты должны появиться в каждом муниципальном образовании. Также в следующем году приступим к строительству краевого "Дворца самбо" на территории "Города спорта" в Краснодаре. Это даст возможность провести у нас чемпионат Европы по самбо. Мы уже заручились поддержкой Всероссийской федерации самбо, ждем решения", – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.По данным Всероссийской федерации самбо, Кубань в лидерах по его развитию в стране. "Наша цель – вовлечь в этот спорт как можно больше детей и молодежи. Для этого мы строим центры единоборств, организуем занятия самбо в школах, запускаем проект "Школьная лига самбо Краснодарского края". Решение МОК о признании самбо олимпийским видом открывает новые перспективы, позволит сделать этот спорт более массовым", – пояснил Кондратьев.Он добавил, что самбо – один из самых доступных видов спорта, который воспитывает характер и силу духа. В состав сборной команды России по самбо входят 48 кубанцев. Только за последние несколько лет самбисты края завоевали 168 медалей на всероссийских соревнованиях и 73 – на международных. Чтобы высоких результатов было еще больше, необходимо развивать спортивную инфраструктуру.Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется в Краснодарском крае с 2018 года. С 1 сентября его участниками станут 709 образовательных организаций, сертифицированные тренеры будут обучать более 115 тысяч школьников.
https://ria.ru/20210720/shkola-1742115834.html
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россия, вениамин кондратьев, европа, краснодарский край, общество
21:13 21.07.2021
 
На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах

На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году планируют построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография", сообщает администрация региона.
"В этом году планируем построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография". В 2022 году будем строить центры в 11 районах. В перспективе такие объекты должны появиться в каждом муниципальном образовании. Также в следующем году приступим к строительству краевого "Дворца самбо" на территории "Города спорта" в Краснодаре. Это даст возможность провести у нас чемпионат Европы по самбо. Мы уже заручились поддержкой Всероссийской федерации самбо, ждем решения", – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным Всероссийской федерации самбо, Кубань в лидерах по его развитию в стране. "Наша цель – вовлечь в этот спорт как можно больше детей и молодежи. Для этого мы строим центры единоборств, организуем занятия самбо в школах, запускаем проект "Школьная лига самбо Краснодарского края". Решение МОК о признании самбо олимпийским видом открывает новые перспективы, позволит сделать этот спорт более массовым", – пояснил Кондратьев.
Он добавил, что самбо – один из самых доступных видов спорта, который воспитывает характер и силу духа. В состав сборной команды России по самбо входят 48 кубанцев. Только за последние несколько лет самбисты края завоевали 168 медалей на всероссийских соревнованиях и 73 – на международных. Чтобы высоких результатов было еще больше, необходимо развивать спортивную инфраструктуру.
Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется в Краснодарском крае с 2018 года. С 1 сентября его участниками станут 709 образовательных организаций, сертифицированные тренеры будут обучать более 115 тысяч школьников.
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