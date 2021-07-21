На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах
На Кубани планируют построить центры единоборств в десяти муниципалитетах
КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году планируют построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография", сообщает администрация региона.
"В этом году планируем построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта "Демография". В 2022 году будем строить центры в 11 районах. В перспективе такие объекты должны появиться в каждом муниципальном образовании. Также в следующем году приступим к строительству краевого "Дворца самбо" на территории "Города спорта" в Краснодаре. Это даст возможность провести у нас чемпионат Европы по самбо. Мы уже заручились поддержкой Всероссийской федерации самбо, ждем решения", – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным Всероссийской федерации самбо, Кубань в лидерах по его развитию в стране. "Наша цель – вовлечь в этот спорт как можно больше детей и молодежи. Для этого мы строим центры единоборств, организуем занятия самбо в школах, запускаем проект "Школьная лига самбо Краснодарского края". Решение МОК о признании самбо олимпийским видом открывает новые перспективы, позволит сделать этот спорт более массовым", – пояснил Кондратьев.
Он добавил, что самбо – один из самых доступных видов спорта, который воспитывает характер и силу духа. В состав сборной команды России по самбо входят 48 кубанцев. Только за последние несколько лет самбисты края завоевали 168 медалей на всероссийских соревнованиях и 73 – на международных. Чтобы высоких результатов было еще больше, необходимо развивать спортивную инфраструктуру.
Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется в Краснодарском крае с 2018 года. С 1 сентября его участниками станут 709 образовательных организаций, сертифицированные тренеры будут обучать более 115 тысяч школьников.