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Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре
Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре - РИА Новости, 21.07.2021
Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре
Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин подал документы на участие в губернаторских выборах в сентябре 2021 года, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:32
2021-07-21T12:32
2021-07-21T13:19
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алексей дюмин
тульская область
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин подал документы на участие в губернаторских выборах в сентябре 2021 года, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."Алексей Дюмин сегодня представил в избирательную комиссию Тульской области документы для самовыдвижения на пост губернатора", - сказала собеседница.Она отметила, что Дюмин стал первым кандидатом на пост губернатора.Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября 2021 года.Дюмин 2 февраля 2016 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Тульской области вместо Владимира Груздева, покинувшего должность по собственному желанию. Позже, в том же году, Дюмин выиграл выборы губернатора.
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россия, алексей дюмин, тульская область, политика
12:32 21.07.2021 (обновлено: 13:19 21.07.2021)
Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре
Губернатор Тульской области Дюмин подал документы на участие в сентябрьских выборах в регионе