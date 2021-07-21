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Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре

Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре - РИА Новости, 21.07.2021

Губернатор Тульской области Дюмин примет участие в выборах в сентябре

Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин подал документы на участие в губернаторских выборах в сентябре 2021 года, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:32

2021-07-21T12:32

2021-07-21T13:19

тульская область

россия

алексей дюмин

тульская область

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин подал документы на участие в губернаторских выборах в сентябре 2021 года, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."Алексей Дюмин сегодня представил в избирательную комиссию Тульской области документы для самовыдвижения на пост губернатора", - сказала собеседница.Она отметила, что Дюмин стал первым кандидатом на пост губернатора.Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября 2021 года.Дюмин 2 февраля 2016 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Тульской области вместо Владимира Груздева, покинувшего должность по собственному желанию. Позже, в том же году, Дюмин выиграл выборы губернатора.

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россия, алексей дюмин, тульская область, политика