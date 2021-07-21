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https://ria.ru/20210721/dvornik-1742173730.html
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла" - РИА Новости, 21.07.2021
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"
Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", специалисты выяснили, что он не... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:38
2021-07-21T12:17
пзрк «игла»
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", специалисты выяснили, что он не представляет опасности, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Нижегородской области.По данным ведомства, находка была сделана 10 июля.В ведомстве сообщили, что правоохранители проводят проверку.ПЗРК "Игла-С" предназначен для поражения всех типов самолетов и вертолетов, а также малоразмерных воздушных целей типа крылатых ракет в любое время суток при их визуальной видимости на встречных и догонных курсах.
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пзрк «игла», нижний новгород, нижегородская область, происшествия
11:38 21.07.2021 (обновлено: 12:17 21.07.2021)
 
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"

Нижегородский дворник нашел на мусорке тубус от переносного зенитного ракетного комплекса "Игла"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПЗРК Игла
ПЗРК Игла - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", специалисты выяснили, что он не представляет опасности, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, находка была сделана 10 июля.

"Рано утром при сборе мусора из мусорного бака дворник обнаружил металлический предмет. Он был направлен на исследование. По предварительной информации, там нет взрывчатых веществ, он опасности не представляет. Это не сам снаряд, а тубус от ПЗРК", — пояснили в областной полиции.

В ведомстве сообщили, что правоохранители проводят проверку.
ПЗРК "Игла-С" предназначен для поражения всех типов самолетов и вертолетов, а также малоразмерных воздушных целей типа крылатых ракет в любое время суток при их визуальной видимости на встречных и догонных курсах.
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ПЗРК «Игла»Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
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