https://ria.ru/20210721/dvornik-1742173730.html
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла" - РИА Новости, 21.07.2021
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"
Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", специалисты выяснили, что он не... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:38
2021-07-21T11:38
2021-07-21T12:17
пзрк «игла»
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", специалисты выяснили, что он не представляет опасности, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Нижегородской области.По данным ведомства, находка была сделана 10 июля.В ведомстве сообщили, что правоохранители проводят проверку.ПЗРК "Игла-С" предназначен для поражения всех типов самолетов и вертолетов, а также малоразмерных воздушных целей типа крылатых ракет в любое время суток при их визуальной видимости на встречных и догонных курсах.
https://ria.ru/20210708/pomoyki-1740337173.html
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пзрк «игла», нижний новгород, нижегородская область, происшествия
11:38 21.07.2021 (обновлено: 12:17 21.07.2021)
В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке часть ПЗРК "Игла"
Нижегородский дворник нашел на мусорке тубус от переносного зенитного ракетного комплекса "Игла"