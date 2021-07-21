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Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью - РИА Новости, 21.07.2021
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
Создатель и продюсер программ "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ" Наталья Мальцева в беседе с "Газетой.ру" высказалась об интерьере дома задержанного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T01:29
2021-07-21T01:29
2021-07-21T01:29
наталья мальцева
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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Ведущая "Квартирного вопроса" поглумилась над дворцом главы ГИБДД по Ставрополью
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Создатель и продюсер программ "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ" Наталья Мальцева в беседе с "Газетой.ру" высказалась об интерьере дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.По ее мнению, дизайн жилища полковника указывает на "безвкусицу" и "отсутствие здравого смысла" у его хозяина.Ведущая "Квартирного вопроса" отметила, что наличие нарушенных пропорций, позолоченной ДСП, дикой смеси из элементов барокко и рококо превращают интерьер в кич и бутафорию.По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html
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Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
Ведущая "Квартирного вопроса" Мальцева оценила дворец начальника ставропольского ГИБДД Сафонова