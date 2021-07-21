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Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью - РИА Новости, 21.07.2021
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
Создатель и продюсер программ "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ" Наталья Мальцева в беседе с "Газетой.ру" высказалась об интерьере дома задержанного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T01:29
2021-07-21T01:29
наталья мальцева
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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Ведущая "Квартирного вопроса" поглумилась над дворцом главы ГИБДД по Ставрополью
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Создатель и продюсер программ "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ" Наталья Мальцева в беседе с "Газетой.ру" высказалась об интерьере дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.По ее мнению, дизайн жилища полковника указывает на "безвкусицу" и "отсутствие здравого смысла" у его хозяина.Ведущая "Квартирного вопроса" отметила, что наличие нарушенных пропорций, позолоченной ДСП, дикой смеси из элементов барокко и рококо превращают интерьер в кич и бутафорию.По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела.
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наталья мальцева, задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
01:29 21.07.2021
 
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью

Ведущая "Квартирного вопроса" Мальцева оценила дворец начальника ставропольского ГИБДД Сафонова

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанкСпальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Создатель и продюсер программ "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ" Наталья Мальцева в беседе с "Газетой.ру" высказалась об интерьере дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
По ее мнению, дизайн жилища полковника указывает на "безвкусицу" и "отсутствие здравого смысла" у его хозяина.
"На представленных картинках — обывательское представление о богатстве", — считает Мальцева.
Ведущая "Квартирного вопроса" отметила, что наличие нарушенных пропорций, позолоченной ДСП, дикой смеси из элементов барокко и рококо превращают интерьер в кич и бутафорию.
"Зрелище ужасное и печальное, потому что и богатство, и бедность в нашем исполнении выглядят одинаково жутко", — заключила собеседница издания.
По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела.
Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Вчера, 14:49
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника
 
Наталья МальцеваЗадержание главы УГИБДД СтавропольяАлексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)РоссияУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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