https://ria.ru/20210721/dtp-1742245319.html

На улице в Москве, где сбили трех детей, установили лежачий полицейский

На улице в Москве, где сбили трех детей, установили лежачий полицейский - РИА Новости, 21.07.2021

На улице в Москве, где сбили трех детей, установили лежачий полицейский

Лежачий полицейский установлен на улице Авиаторов на западе Москвы после смертельного ДТП, где погибли двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:12

2021-07-21T17:12

2021-07-21T17:15

дтп с тремя детьми в солнцево

россия

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общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лежачий полицейский установлен на улице Авиаторов на западе Москвы после смертельного ДТП, где погибли двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры западного административного округа."После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. В понедельник, 19 августа, возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен лежачий полицейский и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час", - сообщили в пресс-службе.Вместе с тем, в префектуре добавили, что со стороны жителей прежде не поступали предложения о размещении дополнительных технических средств организации движения или изменении схемы организации дорожного движения.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.Изначально обвиняемой в ДТП Валерии Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.

https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html

https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

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дтп с тремя детьми в солнцево, россия, москва, дтп, общество, происшествия