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В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб

В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 21.07.2021

В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб

Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Крыму, один человек из легковушки погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:02

2021-07-21T15:02

2021-07-21T15:02

ялта

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Крыму, один человек из легковушки погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Авария произошла в среду на автодороге Ялта-Севастополь.В момент аварии автобус осуществлял высадку пассажиров. В нем находилось 47 пассажиров."Пострадавших в рейсовом автобусе нет. В результате ДТП один из пассажиров легкового автомобиля смертельно травмирован. Водитель и еще один пассажир с травмами доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая помощь", - подчеркнули в ведомстве.

ялта

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым, севастополь, происшествия