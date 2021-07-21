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В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 21.07.2021
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Крыму, один человек из легковушки погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:02
2021-07-21T15:02
2021-07-21T15:02
ялта
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Крыму, один человек из легковушки погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Авария произошла в среду на автодороге Ялта-Севастополь.В момент аварии автобус осуществлял высадку пассажиров. В нем находилось 47 пассажиров."Пострадавших в рейсовом автобусе нет. В результате ДТП один из пассажиров легкового автомобиля смертельно травмирован. Водитель и еще один пассажир с травмами доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая помощь", - подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялта, республика крым, севастополь, происшествия
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб
Рейсовый автобус попал в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, один человек погиб и двое пострадали