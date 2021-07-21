https://ria.ru/20210721/dtp-1742218039.html

В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку

В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку - РИА Новости, 21.07.2021

В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку

Шестнадцатилетняя девушка погибла под колесами автомобиля в Пермском крае, сбежавшего с места ДТП водителя поймали, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД;... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:01

2021-07-21T15:01

2021-07-21T15:01

россия

гумвд

пермь

пермский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла под колесами автомобиля в Пермском крае, сбежавшего с места ДТП водителя поймали, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД; до данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая была беременна.По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми. Мужчина 1980 года рождения на автомобиле "ВАЗ-21113" сбил 16-летнюю девушку на Лесной улице и убежал с места ДТП. Правоохранители быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.По информации источника, девушка была беременна. В СМИ со ссылкой на ее сестру писали, что она ждала двойню."Девушка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУМВД России по Пермскому краю.В ведомстве уточнили, что водитель после задержания отказался от медицинского освидетельствования. При этом в апреле его уже лишили водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210721/rebenok-1742144755.html

https://ria.ru/20210719/perm-1741918188.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, пермь, пермский край, происшествия