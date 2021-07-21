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В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку
В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку - РИА Новости, 21.07.2021
В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку
Шестнадцатилетняя девушка погибла под колесами автомобиля в Пермском крае, сбежавшего с места ДТП водителя поймали, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД;... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:01
2021-07-21T15:01
2021-07-21T15:01
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ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла под колесами автомобиля в Пермском крае, сбежавшего с места ДТП водителя поймали, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД; до данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая была беременна.По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми. Мужчина 1980 года рождения на автомобиле "ВАЗ-21113" сбил 16-летнюю девушку на Лесной улице и убежал с места ДТП. Правоохранители быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.По информации источника, девушка была беременна. В СМИ со ссылкой на ее сестру писали, что она ждала двойню."Девушка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУМВД России по Пермскому краю.В ведомстве уточнили, что водитель после задержания отказался от медицинского освидетельствования. При этом в апреле его уже лишили водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210721/rebenok-1742144755.html
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россия, гумвд, пермь, пермский край, происшествия
В Пермском крае водитель задавил беременную 16-летнюю девушку
В Пермском крае возбудили уголовное дело на водителя, сбившего беременную шестнадцатилетнюю девушку